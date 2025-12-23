連說三次對不起！張文父緊抓妻顫抖雙手 鞠躬道歉：會全力配合調查

張文雙親23日下跪道歉。（圖／方萬民攝）

張文19日於北捷與中山商圈隨機殺人，釀成4死11傷（含張文）慘案，自己犯罪後也畏罪墜樓身亡。23日下午張文進行遺體解剖相驗，張文的父母下午低調現身，下午4時許相驗完畢，張文的雙親首次面對媒體下跪道歉，表示對於張文所犯下的滔天大禍，想跟社會大眾說聲對不起，將會全力配合司法調查。

張文的雙親23日首度面對媒體鏡頭，過程中張文的爸爸緊緊抓著妻子顫抖的雙手，張文的媽媽則是隱隱啜泣。張文的爸爸指出，「大家好，我們是張文的爸爸媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害及其對受害人與家屬造成無法弭補的傷害與痛苦，我們想對大家說對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查。」，隨即上車離去。

