連說三次對不起！張文父緊抓妻顫抖雙手 鞠躬道歉：會全力配合調查
張文19日於北捷與中山商圈隨機殺人，釀成4死11傷（含張文）慘案，自己犯罪後也畏罪墜樓身亡。23日下午張文進行遺體解剖相驗，張文的父母下午低調現身，下午4時許相驗完畢，張文的雙親首次面對媒體下跪道歉，表示對於張文所犯下的滔天大禍，想跟社會大眾說聲對不起，將會全力配合司法調查。
張文的雙親23日首度面對媒體鏡頭，過程中張文的爸爸緊緊抓著妻子顫抖的雙手，張文的媽媽則是隱隱啜泣。張文的爸爸指出，「大家好，我們是張文的爸爸媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害及其對受害人與家屬造成無法弭補的傷害與痛苦，我們想對大家說對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查。」，隨即上車離去。
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
看更多 CTWANT 文章
王ADEN遭轟公審女學生 台北跨年演出慘被取消
快訊／兒隨機殺人釀3死 張文父母下跪道歉
警察追張文「為何不用槍」？ 網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 2 小時前 ・ 38
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 78
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 97
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 6 小時前 ・ 217
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 11
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 359
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 58
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 193
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 7
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 21
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 180