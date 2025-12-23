連說4次對不起！ 張文父母下跪 向社會致歉

台北市 / 綜合報導

廿七歲的張文，犯下震驚社會的隨機攻擊案，他利用煙霧彈和汽油彈，引發恐慌，再趁機拿利器揮砍，造成無辜的民眾，三死十一傷！檢警持續追查，今(23)日下午解剖，釐清是不是有毒品或是藥物反應，張文的父母也到場協助，也公開向社會大眾下跪道歉。

張文父母說：「我們想在此，向大家說對不起，對不起，對不起，對不起。」一連四次沉重又痛心的對不起，張文的父母鼓足勇氣下跪道歉，更提前寫好了要對大家說的話，張文父母說：「大家好，我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重的損害，以及對受害人及其家屬，造成無法彌補的傷害和痛苦，我們想在此，向大家說對不起。」

公開面對鏡頭夫妻倆，全程緊緊牽著彼此的手，共同承擔兒子鑄下的大錯，媽媽的頭低到不能再低，爸爸的神情不只有傷心，更有滿滿的愧疚與歉意，記者VS.張文父母說：「怎麼會一次匯45萬給兒子啊，有沒有話要跟死者家屬說，他怎麼會去台中當保全。」再也說不出更多話語，痛心疾首不言而喻，張文的父母在案發後第一時間，被通知到派出所協助確認身分。

記者VS.張文父母說：「平常有跟兒子聯繫嗎。」事隔四天再度現身，是來到殯儀館協助檢警進行解剖，釐清兒子有沒有毒品或藥物反應，事前就請警方轉達希望公開致歉。

張文的父親是竹科工程師退休，媽媽則是傳產業的會計人員，哥哥也擔任工程師，張文高中時期選擇餐飲專業，疑似不被家人認可，興趣也不在資訊工程，和爸爸哥哥感情疏離，只和媽媽的感情比較好，沒想到竟然會犯下重案，家人恐怕也始料未及。

