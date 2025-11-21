連譚敦慈都怕！雨天家中2毒素害肝又傷腎 5招防黴救健康

最近陰雨綿綿，小心你家潮濕的角落是不是又悄悄長出黴菌了？當心！這些看似不起眼的黴菌，不僅孢子飄散於空氣中，可能引發乾咳、夜間輕微發燒的非典型肺炎，無毒教母譚敦慈提醒，食物若發霉恐產生兩種黴菌毒素：黃麴毒素和赭麴毒素，「比砒霜還毒」！

譚敦慈在節目中表示，人體吸入黴菌孢子後，若免疫力不足，可能引發乾咳、夜間輕微發燒卻無明顯痰液的非典型肺炎。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海醫師也提醒，室內環境中如浴室牆壁、廚房等潮濕處長黴菌，透過空氣吸入及皮膚接觸，最擔心會增加過敏疾病的風險，影響呼吸道及肺部健康。

肝癌、腎病元兇！黃麴毒素、赭麴毒素「比砒霜還毒」！

黴菌的健康威脅更潛伏在日常食物裡，尤其是「赭麴毒素」和「黃麴毒素」。顏宗海醫師指出，黃麴毒素已被世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）列為「一級致癌物」，即「人類確定致癌物」！

長期食用受黃麴毒素污染的食品，即使沒有B、C肝炎病史，也會增加肝癌風險，被無毒教母譚敦慈形容「比砒霜還毒」！

黃麴毒素常見於花生類的產品（如花生醬、花生糖、花生粉）和中藥，若保存不當就可能產生。顏宗海醫師建議，開封後未用完的花生醬、花生粉等應密封冷藏保存。

另一種「赭麴毒素」則被IARC列為「二級致癌物」，表示動物實驗證實會增加癌症風險，人體雖無明確致癌證據，但長期食用會影響腎功能，增加泌尿道腫瘤的風險。

赭麴毒素主要容易在咖啡類的產品（如咖啡粉、咖啡豆）中孳長，同樣建議密封冷藏保存。

顏宗海醫師強調，這兩種黴菌毒素都容易在溫暖潮濕的環境中孳長，即便食物經過煎煮炒炸，可能殺死黴菌本身，但已產生的毒素卻不容易被破壞，仍可能產生致病甚至致癌風險。

濕度70%是黴菌溫床！居家防黴5步驟，除濕機開起來！

譚敦慈提醒，環境濕度超過65%就是黴菌喜愛的環境，70%以上更會助長黴菌繁殖。她建議，居家濕度應維持在50～60%之間，用濕度計掌握環境濕度，必要時開啟除濕機。

特別是台灣濕度偏高，顏宗海醫師也建議家裡濕度最好維持在60%以下，40-60%最為清爽舒適，且能抑制黴菌生長。

要避免「毒從口入」，譚敦慈也提醒食物保存是重點：

醬油、米麵、堅果、調味料、油瓶蓋與牙杯等都可能孳生黴菌。食材最好冷藏保存。 開封後的食用油或醬油，若接觸水氣，更容易在瓶蓋邊緣長黴。食材最好冷藏保存。 砧板上的黴菌也可能透過切菜切水果沾染食物。 一旦食物出現異味或霉斑，就應立即丟棄。



保持居家乾燥通風，注意食物保存，才能有效降低黴菌對健康的威脅。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／譚敦慈護理師．顏宗海醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章