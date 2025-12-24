即時中心／高睿鴻報導

太誇張了！台北市近日發生隨機砍人案後，社群論壇也突然冒出不少暴力言論，檢警也正逐一追緝。最近更驚傳，竟有1名53歲李姓網友，公然發表「宰殺民進黨及支持者」、「宰殺違法的司法官」等駭人發言，嚇壞不少民眾，有人更是趕緊報案；新店警分局22日獲報後，馬上介入調查，發現其涉案地點為高雄市梓官區。昨（23）日，警方逮捕李嫌，隨後移送檢方複訊；檢方審訊後判定有羈押必要，向法院聲請羈押。

據悉，警方掌握李男於高雄梓官涉案後，還發現他不只發一兩條恐怖言論；23日正式逮捕後，因其涉犯發布十數則恐嚇性貼文，依據刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪，移送檢方複訊。檢方審訊後判定有羈押必要，向法院聲請羈押。

李男不僅揚言對民進黨支持者、司法官不利，更還在臉書發布「清潔人員…，一定要殺死了…」、「機車 XXX XXXX 女性…，一定要殺死」等誇張言論，總共有6則言論對員工不利、其餘也有5則恐怖言論，涉嫌違法的貼文數共11則。目前傳出，他是某保全公司派駐某加工出口區的保全。

新店警分局呼籲，網路言論並非法外之地，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，均將依法查辦；民眾如發現疑似不法或具危險性之網路訊息，請即向警方通報，共同維護社會治安。

原文出處：快新聞／連貼10多則恐嚇文 高雄保全嗆殺「民進黨支持者」被聲押

