連賢明估川普任內台積電完成3廠 先進製程不到15%在美生產

美國商務部長盧特尼克宣稱要將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國，引發台灣社會強烈反彈。中經院院長連賢明認為，川普任內台積電先進製程應該不到15%產能在美生產。（請聽AI報導。）

連賢明在臉書發文提到，前美國總統拜登設立將半導體先進製程本地生產比例拉到3成的國安目標，盧特尼克希望把目標往上拉到4成或5成，凸顯川普優於拜登。然而，先進製程的本地生產規劃不只台積電，還有三星、美光、英特爾。

連賢明指出，近期英特爾2奈米製程終於量產，據說還搶到蘋果訂單；另外，美國半導體企業美光幾天前舉行耗費鉅資的新廠動工儀式，如果這些公司的先進製程進展順利，台積電的壓力就越小。

連賢明續指，上週台積電法說會清楚說明台積電在美國的建廠進度，二廠剛蓋完開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠今年開始蓋，依此來看，川普任內最有可能完成3個廠，再怎麼努力，川普任內台積電先進製程應該不到15%產能在美國生產。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。