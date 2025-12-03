連賢明贊成健保漲價 盼社會底層民眾不因病而貧

（中央社記者潘姿羽台北3日電）昂貴罕見疾病藥物納健保，引發社會議論。中經院院長連賢明今天發表看法。他表示，健保目的不單純提供醫療服務，更希望讓社會底層民眾不要因病而貧，他個人願意繳健保費，也贊成健保漲價。

連賢明今天於臉書發文表示，常有學生、特別是醫生，詢問台灣的健保到底是保險還是福利，保險應該自負盈虧，政府不需要管制與介入；假設是福利，經費不足之處就應由政府補貼，不應該由醫界承擔任何財務損失。

連賢明直言，健保可以說是帶有福利的醫療保險，或是帶有保險的社會福利；在世界各國，即便是外界認為最像市場的美國，醫療產業都是高度管制和補貼，很難一刀切醫療保險是單純保險還是單純福利。

連賢明說明，以罕見疾病藥物而言，民營保險公司應該避之唯恐不及，更不要說提供、甚至增加更新更貴的藥物，因為對保險財務造成負擔。健保目的本來就不是單純的提供醫療服務，更希望透過這些服務，讓社會底層民眾能不要因病而貧，也不要因病而家庭破碎。

連賢明說，健保實施以前，新聞媒體常報導許多家庭因洗腎洗到妻離子散，早期洗腎一次約新台幣4500元，一個月要洗13次，一個家庭單月就要花費5至6萬元，很多家庭根本無法負擔，只好賣房、賣地，還有一些病患怕拖累家人，乾脆自殺以解決問題；健保實施後負擔洗腎治療，變相解決許多的社會問題。

連賢明表示，他常常告訴學生他願意繳健保費，也贊成健保漲價，因為一個月多交2000元，可以不用早上起來看到缺乏醫療資源而無奈自殺的報導，健保讓社會中大家互相幫忙，這筆錢雖然不見得會用到，但花得很划算。（編輯：張良知）1141203

