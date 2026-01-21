連賢明：估川普任內台積電先進製程不到15%在美生產

（中央社記者潘姿羽台北21日電）美國商務部長盧特尼克宣稱要將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國說法，引發台灣社會譁然。中經院院長連賢明表示，建立半導體供應鏈是以10年為單位計算，川普任內台積電先進製程應該不到15%產能在美生產，「看看韓國這麼緊張，就知道這個貿易協議對台灣半導體業助益不小」。

盧特尼克（Howard Lutnick）與台灣團隊結束談判後，接受美國財經媒體CNBC訪問時說，「這就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國」，指出在美國總統川普任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

廣告 廣告

連賢明今天於臉書發文表達看法，直言盧特尼克屢次訪談中提高台積電的投資金額，很愛吃台灣豆腐，而且不只針對台灣，韓國、日本都有類似經驗。

連賢明認為，社會大眾不需要對盧特尼克說法感到震驚或悲觀，首先，台灣在協議中答應的只有2500億美元的民間對美投資，以及2500億美元的政府信用保證，兩者無法相加。政府目的是協助或加速民間對美投資，台灣答應的對美投資金額就是2500億美元，這點從商務部發布新聞稿已很清楚。

其次，連賢明說，前美國總統拜登推動晶片法案，確實設立將半導體先進製程本地生產比例拉至3成的國安目標，盧特尼克希望把目標往上拉至4成或5成，凸顯川普優於拜登。

然而，先進製程的本地生產規劃不只台積電，還有三星、美光、英特爾，連賢明進一步指出，近期川普才接見英特爾執行長陳立武，因為英特爾2奈米製程終於量產，據說還搶到蘋果訂單；另外，美國半導體企業美光（Micron）數天前舉行耗費鉅資的新廠動工儀式，如果這些公司的先進製程進展順利，台積電的壓力就越小。

此外，連賢明指出，上週台積電法說會清楚說明台積電在美國的建廠進度，二廠剛蓋完開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠今年開始蓋，依此來看，川普任內完成投產的機率不高，遑論今年才開始申請的第四廠。

連賢明認為，川普任內最有可能的結果是完成3個廠，預計產能是第一廠4奈米、每月2萬片已經完成，第二廠3奈米、每月3萬片，預計2027年達成，第三廠2奈米、每月3萬片，最快要2028年。台積電3奈米總產能今年預計達到每月20萬片，2奈米總產能預計今年達到每月14萬片，再怎麼努力，川普任內台積電先進製程應該不到15%產能於美國生產。

連賢明表示，台美貿易協議內容不只半導體廠免除半導體關稅，去美國投資設廠的設備和器材也可以免稅，有助於降低台灣半導體產業的不確定性，同時對在美國生產也有幫助，「看看韓國這麼緊張，就知道這個貿易協議對台灣半導體業助益不小」。（編輯：林淑媛）1150121