連賢明：川習會實質進展有限 台美關稅談判仍待觀察

（中央社記者趙敏雅台北3日電）川習會日前落幕，中經院院長連賢明今天受訪時解讀，這是一場「已寫好結論的會議」，本質上是「下次再談」的結果，實質進展有限，並研判台灣跟美國談貿易協定，很有可能要等中國與美國談到一個段落後，才會比較清楚。

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行雙邊會。川普會後表示，美國調降因芬太尼對中國加徵的關稅，北京則承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。

連賢明今天受訪時表示，川習會是一場「已寫好結論的會議」，美、中目前達成的共識就是美國同意關稅降10%，換取中國繼續購買農產品，本質上是「下次再談」的結果，實質進展有限。

連賢明認為，目前看來美、中關係沒有繼續惡化，但也未變得更樂觀。他也研判，川普對「大國」相對小心，如對中國、俄羅斯都非常謹慎，因此，台灣跟美國談貿易協定，很有可能要等中國跟美國有一個段落之後，才會比較清楚。

連賢明分析，目前川普政府仍在思考如何讓更多半導體產能留在美國，產能不是光靠課稅就能解決，否則只是轉嫁給美國廠商，也未必有利，「現在碰到的問題不是錢，是人的問題」，川普政府面臨勞力缺口與法規問題，短期內恐難有明確定論。

中研院經濟所研究員簡錦漢認為，這次美中會談是「好的開始」，美中貿易戰暫時停戰，儘管現在只是初步共識，但兩邊態度相對友好，接下來就慢慢談比較棘手的問題，也等於降低不確定性。（編輯：楊凱翔）1141103