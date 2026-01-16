連賢明：政府部分談的 比日本韓國歐洲都來的優

台灣政府承諾協助科技公司對美投資，特別是中小科技業，提供最高達 2,500億美元的信用保證。（擷取自台灣駐美國代表處臉書）





美國商務部長盧特尼克（Lunick）出來講台灣貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含三個部分：大開放，大採購，大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。

一，台積電等：先進製程總投資金額為2,500億美元，這比原先台積電承諾的 1650億，還增加850億美元，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程。

二，台灣政府：政府承諾協助科技公司，特別是中小科技業，提供最高達 2,500億美元的信用保證。

三，台灣政府：承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。

四，對等關稅：關稅水準為 15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅（就是俗稱不疊加）。

比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增850億投資。根據昨天台積電法說會，魏董說第二廠剛蓋完要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠和第四廠接者會開始蓋，看起來應該是很難在川普任內完成投產。也就是說，假設是台積電的話，新承諾投資不太可能在川普任內完成，不過也有可能是其他科技廠商投資。而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section 232) 以及設廠的設備和器材也可以免稅。

以公布的投資協議內容，政府部分談的比日本韓國歐洲都來的優。政府就提供信用保證 (上限2500億美金），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。

對台積電好不好當然就見仁見智。還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。（作者為中經院院長／本文轉載自作者臉書）

