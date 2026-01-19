連賢明：2500億美元信用保證不拖垮財政 也不排擠中小企業

針對這次對美談判，政府承諾提供高達2,500億美元、約新台幣8兆元的信用保證，外界擔心是否會拖垮政府財政，甚至排擠國內中小企業的投資資源。中華經濟研究院院長連賢明今天(19日)在臉書上發文表示，這並不會拖垮台灣財政，也不會排擠國內中小企業的投資與融資空間。他強調，實際需要政府擔保的金額遠低於外界想像，相關財政負擔在可控範圍內。

連賢明表示，經濟部已明確說明，這筆信用保證不會動用現有的中小企業信保基金，因此不會排擠中小企業在國內的融資與投資額度。所謂信用保證，主要是協助缺乏海外投資經驗的企業，在海外投資時取得金融機構貸款。當企業與台灣往來銀行沒有外國放款經驗，或在美國金融體系缺乏信用紀錄時，政府透過信用保證，可提高金融機構放款意願，協助企業順利投資。

連賢明指出，從信用保證的設計目的來看，適用對象以中小企業為主。至於目前承諾赴美投資的企業，不論是台積電、鴻海或電子五哥，皆具備豐富的海外投資經驗，現金流與債信條件良好，實際上並不需要政府出面擔保。換言之，在民間承諾的2,500億美元投資中，真正需要政府信用保證的金額，估計不到十分之一，政府實際擔保金額應不超過250億美元。

連賢明進一步以中小企業信保基金的運作經驗說明，目前信保基金約以1比10以上的比例承作融資業務，換算下來，政府實際需提撥的信保資金，應低於25億美元。若再分四年編列，每年政府僅需提撥約新台幣150至200億元，規模遠低於政府財政可承擔上限。

此外，他指出，根據信保基金數據，中小企業的壞帳率長期低於1.5%，政府提撥信保資金，未必形成財政負擔，反而有機會如同國發基金過往經驗，最終取得正向收益。

連賢明強調，外界不必因為看到2,500億美元的數字就認為台灣無法負擔，或將排擠中小企業投資。以目前情況來看，台灣銀行體系仍有高達三到四兆元的新台幣超額儲蓄無法消化，若能透過相關信用保證機制引導資金投入實體投資，對整體經濟發展反而有正面助益。(編輯：陳士廉)