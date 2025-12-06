民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

九合一大選倒數357天，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（6）日上午與與苗栗縣長參選人陳品安共同出席「新北市苗栗同鄉會第16屆第1次會員大會」，互相拉抬聲勢。蘇巧慧受訪時指出，希望這個社會就是可以一代接一代，一棒接一棒，每一個位置都有最好的人才來擔任，民進黨一定會加油，陳品安則是特地從苗栗北上表達支持，更呼籲苗栗鄉親能共同支持蘇巧慧。





蘇巧慧今早先是陪同總統賴清德出席輔仁大學創校100週年慶祝大會，隨後馬不停蹄參加「新北市苗栗同鄉會第16屆第1次會員大會」活動，並於行程中接受媒體聯訪。此次活動包含甫卸任民進黨發言人的新北市議員戴瑋姍 、議員張維倩等人到場參加。

記者提問，您上午一連出席兩場活動，是否有感覺到「總統級的助攻」？對此，蘇巧慧指出，賴總統今早在新北有很多行程，除了輔大100週年的校慶，現在又來參加苗栗同鄉會理事長交接，這些都是既定的行程，大家都非常期待賴總統本人到現場，她也很高興有接獲主辦單位的邀請，這些重大的喜事，大家同喜同賀，一起在地方加油，都是好事。

記者關心，與蘇巧慧同台是否有感受到相互拉抬的感覺？對此，站在一旁的陳品安強強調，她跟新北市苗栗同鄉會理事長王大吉本來就是很好的朋友，「她的媽媽就住在我的選區裡面，我今天特別上來支持新北市苗栗同鄉會，也請同鄉會的朋友一定要多多支持我們最優秀的新北市長參選人蘇巧慧」。

蘇巧慧補充，今天是新北市苗栗同鄉會理事長的交接，可以看到除了陳品安特別從苗栗北上之外，新北的立委、議員這麼多民代在一起，可以看到其實這幾年民進黨非常致力於栽培年輕人，因此不只民代，大家紛紛的能夠有機會為地方服務，而且每一個人都是被評鑑為會做事、又有誠懇態度，這樣好的優秀人才。

最後，蘇巧慧強調，「我們希望這個社會就是可以一代接一代，一棒接一棒，每一個位置都有最好的人才來擔任，民進黨一定會加油」。







原文出處：快新聞／連跑2場總統級行程 蘇巧慧同台陳品安喊：每個位置都要最好的人才

