連辦2年！金門城市祈禱早餐會 2百人齊聚

2025金門城市祈禱早餐會今(15)天早上在金湖飯店盛大舉行，現場超過200位民眾，各局處首長齊聚一堂，在台上歌手的帶領下，陶醉在溫馨氣氛中。金門副縣長李文良也到場參加，說金門是一座被愛守護、和平塑造而成的島嶼。

圖／TVBS

演唱者：「萬物都本於祢，屬於祢歸於祢，祢是榮耀君王。」

台上歌手充滿感情演唱，台下觀眾沉醉在歌聲之中，跟著節奏閉上雙眼左右搖擺，將獨特的自己無私奉獻，2025金門城市祈禱早餐會，在15日盛大舉行，現場超過200人，一起接受牧者的祝福。

廣告 廣告

演唱者：「因為有你因為有我，甘心給用心愛，把心中這一份愛活出來。」

一首接一首的詩歌，透過歌聲把愛與和平傳遞到金門，城市祈禱早餐會由TVBS信望愛永續基金會舉辦，金門是第二年舉行，副縣長李文良也上台，分享了對這片土地深厚情感與期盼。

金門副縣長李文良：「金門是一座被愛守護和平塑造的島嶼，從戰地前線到幸福的城鄉，金門經歷了苦難也經歷了恩典。」

各局處首長民代一起禱告，傳遞溫暖祝福，這場城市祈禱早餐會，不只凝聚金門民眾的向心力，也再次表達了對這片土地，和平幸福的共同願景。

更多 TVBS 報導

黃明志原受邀金門跨年晚會！捲命案傳除名 文化局回應了

新台幣紙鈔將改版 網點名「101、石虎、台灣黑熊」

不提「光復」 總統憶當兵：和平無法靠協議

歐陽娣娣當「廈金大橋工人」！嗨喊期待通車：歡迎來中國台灣玩

