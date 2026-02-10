連送醫女傷患都拍！北市警為創意私房會員 二審重判13年4月

記者楊忠翰／台北報導

警方掃蕩創意私房成員。（圖／翻攝畫面）

檢警偵辦《創意私房》論壇偷拍案，去年陸續逮捕偷拍者、買家及賣家，總計400多人；檢警深入追查後發現，台北市大安分局郭姓警員，竟在派出所女廁內安裝針孔攝影機，藉以偷拍女警、報案民眾如廁畫面，事後大安分局將郭員依妨害秘密罪嫌移送法辦；一審法官判郭員13年2月徒刑；郭員不服提起上訴，部分案子改判無罪，但二審法官認為，郭員犯行嚴重，改判他13年4月。徒刑，全案仍可上訴。

檢警調查，郭員在大安分局某派出所任職時，涉嫌女廁安裝針孔攝影機，偷拍女警及報案民眾如廁畫面，郭員還會將偷拍影像分類，甚至透過網路肉搜被偷拍者之身分，以及對方的日常生活照，變態行徑令人咋舌。

前年2月間，郭員被調任至另1派出所任職，由於檢警大動作偵辦《創意私房》論壇偷拍案，郭員認為自己惡行恐將曝光，遂以不適任警職為由提出辭呈，但督察人員早已收到風聲，選在同日發動搜索行動，並在他的住家查扣電腦、手機及硬碟等證物，全案訊後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

前年5月間，檢警偵辦「創意私房」論壇偷拍案，赫然發現郭員亦是高級會員，除了住家電腦存有從論壇付費下載的性影像，還懷疑郭員有從事偷拍跡象；前年8月間，檢警再度發動搜索行動，不但扣得郭員偷拍影像，還查出他習慣於將偷拍影片分類留存，而且有許多不同偷拍場景，包括派出所附近店家廁所。

專案小組清查後發現，至少有60人受害，連女童都曾入鏡，其中1人則是被送醫的傷患，郭員用手機偷拍其下體；除此之外，幾位被偷拍的女警，則是一眼就認出自己，但大部分被害人難以辨識身分。

包括女警在內，本案最初有7人提告，檢方偵結後依妨害秘密、個資法及兒少法等罪嫌起訴郭員；台北地院審理後，遂依妨害秘密、個資法及兒少法等罪，合併判處郭員13年2月徒刑，郭員不服判決上訴二審。

高院認為，郭員偷拍成年女子9人、未成年少女3人，其中1女曾遭三度偷拍，總計犯下15罪，加總刑期為13年4月，但郭員涉犯其他案件，仍由其他司法機關偵審中，因此並未定應執行刑。

除此之外，郭員偷拍影像高達54人，但不知被害人身分，因此無法對郭員提出告訴；再者，當時郭員偷拍僅為了滿足個人私慾，並非販賣牟利，與個資法構成要件不同，因此改判無罪。

