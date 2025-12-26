連逃生動線都勘查過！犯罪學教授分析張文：孤獨養出的「表演型人格」

在台北車站與中山商圈發生震驚社會的重大刑案，兇嫌張文雖然已經離世，但其犯罪手法與過往案例大相逕庭，引發社會高度恐慌。犯罪心理學教授戴伸峰深入剖析，指出張文與當年的鄭捷案有著本質上的不同。

鄭捷選擇的是捷運車廂這種「密閉空間」，目的是在短時間內造成大量傷亡，屬於「密閉殺人」；然而，張文此次卻選擇在半開放空間投擲煙霧彈。戴伸峰教授分析，煙霧彈本質上會驅散人群，反而不利於遂行殺人計畫，這顯示張文的動機更傾向於一種「表演型」或「顯示型」的犯罪。

煙霧彈後的心理戰：享受「主角」光環

戴伸峰教授指出，張文在南京西路上投擲煙霧彈的手勢與過程，呈現出左顧右盼、前後張羅的樣態，彷彿正在塑造一種他是場域內「主要表演者」的氛圍。他並非單純為了殺戮，而是想要「演」一齣戲給大眾看，這種強烈的表演慾望，比單純的暴力更令人不寒而慄。

許多人第一時間會聯想到「反社會人格」，但傳統的反社會人格多半源於衝動或暴力反應。反觀張文，他的行為模式具備極高的計畫性，這更像是一種操控型、演示型的人格，渴望在自己鋪排的情境中，獲得被注視的快感。

從乖乖牌到冷血殺手：「社會連結」斷裂恐是關鍵

隨著調查深入，張文的高中時期被評價為乖巧、不顯眼，為什麼成年後性情大變？戴伸峰教授引用犯罪學中的「社會連結」理論解釋，當一個人與家庭、社會的依附關係斷裂，便容易產生越軌行為。

張文經歷酒駕被空軍汰除、教召未到等案件紀錄，這些挫折逐步肅清了他身邊的人際連結；父母已兩年未見他，哥哥也斷聯許久。當這些能讓他「演」正常人的連結都消失後，他便肆無忌憚地釋放內心的犯罪欲望，甚至可能是想透過極端行為，向疏離的家人傳遞某種毀滅性的訊息。

縝密的「流線型」犯罪：那堆紙箱原本是逃生路？

張文的犯罪執行度極高，從縱火燒機車、住所，到轉戰車站丟煙霧彈，過程中雖遇到57歲勇敢的余先生阻擋而發生意外插曲，但他並未因此中止，反而冷靜地回去換衣服，再帶著更多凶器重返現場表演。

戴伸峰教授提到，百貨公司一樓堆疊的高聳紙箱，可能是張文原先計畫的「第二次逃亡路線」，他甚至詳細勘查過一般人不會去的頂樓動線。若非紙箱被回收的意外，他可能還有「第三齣戲」要演，但真相還是要靠警方破解他個人電腦才能解謎。而這種毫無停頓、遇阻礙即排除的「流線型」犯罪，顯示其計畫已在腦中演練無數次，幾近完美。

模仿效應隱憂：專家憂「開放空間」成新恐怖範本

戴伸峰教授表示，重大刑案發生後，約有1～2周的「漣漪效應」，容易引發模仿。不同於鄭捷模仿日本秋葉原案、中捷案模仿鄭捷，張文案因計畫過於精密，被「完全模仿」的機率不高。但戴伸峰教授也示警，最需擔心的是「片段式模仿」，例如在人多處揮舞棍棒、製造騷動來博取流量。

此外，鄭捷案讓大眾對密閉捷運產生恐懼，但張文選擇了「開放空間」，打破了安全邊界，這才是最危險的信號。正值年底活動頻繁，戴伸峰教授呼籲民眾參與群眾活動時應提高警覺，發揮守望相助的精神，但也無需過度恐慌，若產生替代性創傷，可尋求專業心理諮商協助。

