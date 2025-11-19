連這也可以騙！呂文婉拜拜遭陌生人「塞籤紙」 義工衝上前秒撕碎

呂文婉到廟裡拜拜，卻遭陌生人塞了一張籤詩。（翻攝自呂文婉臉書）

資深媒體人呂文婉日前前往苗栗白沙屯拱天宮參拜，卻遇上離奇插曲，一名陌生婦人突然叫住她，並強行塞給她一張籤詩稱「老師要與妳結緣」，隨後立刻消失。該籤內容疑似不佳，讓她心生不安，所幸廟方義工目睹後立即將籤詩撕毀，並解釋這類行為恐是不肖人士假借通靈製造恐慌、甚至騙財。呂文婉直呼遇上「怪事」，所幸聽完解釋後才放下疙瘩。

陌生婦塞壞籤示警？意圖「轉運」給她？

呂文婉表示，當時她禮貌回應對方稱呼，原以為只是觀眾，沒想到對方突塞籤詩就離開。由於籤文似乎不佳，她一度忐忑不安，更擔心是否有人企圖把壞運「推」給她。解籤義工則明確指出，籤詩必須本人稟告媽祖、本人擲筊才具意義，別人給的籤完全不作準，更不可能把霉運轉給他人。

是假通靈還是惡意行徑？廟方：屢見不鮮

廟方人員透露，類似事件偶有發生，不肖人士假借「老師」「神明託夢」等名義與信眾攀談，目的可能是詐財，甚至製造恐慌。義工也強調，宗教聖地不容惡意行為，不必被莫名其妙的「壞籤」影響心情。

廣告 廣告

呂文婉事後感慨，「心存善念，福雖未至禍已遠離；心存惡念，禍雖未至福已遠離」，也提醒信眾進廟拜拜時務必提高警覺，不要被莫名的「籤詩」恐嚇。

更多鏡週刊報導

德國一家四口伊斯坦堡度假全身亡 「飯店殺蟲劑」疑成奪命關鍵

藍白合難度超高 陳學聖點破致命傷：談到「這點」就會破局

恐怖喔！中國玩偶眼珠「挖出針孔鏡頭」 家長嚇壞急投訴