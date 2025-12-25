即時中心／林韋慈報導

中國雖未明文禁止慶祝耶誕節，但近年來官方持續倡議不過「西方節日」，並以軟性方式要求民眾避免相關慶祝活動與節慶裝扮，引發外界討論。近日有網友在社群平台上傳一段影片，一名中國女子於平安夜當天，在上海街頭裝扮成耶誕老公公，向路人分送象徵祝福的「平安果」蘋果，卻因「奇裝異服」遭警方帶回警局。

影片中，該名女子表示，她希望在上海長安路上當一次「人間聖誕老人」，將平安果送給路人。她一度感嘆上海是一座能包容各種有趣靈魂的城市，隨即遭輔警上前制止，對方表示她的裝扮已屬奇裝異服，不能再繼續在街上行走。

廣告 廣告

之後，女子甚至被帶上警車前往警局製作筆錄。她也在影片中指出，抵達警局後，發現現場已有多名穿著類似裝扮的人，同樣在等待做筆錄。

此外，也有不少中國網友爆料指出，在校園及各類群組中，早已有相關宣傳，強調中國不慶祝耶誕節與平安夜，並特別提及12月26日為「偉大的毛主席冥誕」，中國媒體也不斷發出類似的訊息，要阻止人民過「洋節」。









原文出處：快新聞／連過耶誕節也被抓！「以為上海是多元城市」 中國政府：請記住毛主席冥誕

更多民視新聞報導

陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」

2026預算藍白「一筆都不審」？沈伯洋批：乾領薪水、誤導社會

挑戰最強王美惠 張啓楷給藍白合大限：盼「這天」前完成整合

