連遭網爆50天 白鹿硬起來「連環6辟謠」告死9網民

經過長達一個多月的抹黑造謠後，大陸女星白鹿今天公告委任律師告黑，踏出反擊第一步。（白鹿微博）

大陸人氣小花白鹿近來可謂人紅是非多，從4月底在綜藝節目的片段被斷章取義後，黑料就像滾雪球般越滾越大，甚至一路延燒到她的學歷與職業資歷。面對這場持續近一個月的網路圍剿，白鹿這次不打算再吞聲忍氣，於今（12）日正式揮起法律大棒，委託北京星權律師事務所啟動訴訟程序，將這波針對她的輿論戰直接升級為法庭對決。

白鹿工作室這回祭出強硬的「六連辟謠」，一口氣將網傳的學歷造假、番位造假、程序違規申報三級演員、私生活戀情、逼換編劇團隊以及與特定資方過從甚密等六大罪狀，統一定性為惡意誹謗。據悉，律師團辦事效率極高，截至今日已完成首批9名刁民網路用戶的立案材料遞交，且背後還握有一張涵蓋微博、抖音、小紅書等各大平台、高達61個黑粉帳號的取證「生死簿」。

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這回白鹿連微博、抖音平台一起被告，據悉就是因為有太多帳號是對家買的網軍帳號，要取得真實資料不易，因此利用法律流程促使平台交出帳號註冊真實訊息，再往下追查背後「買網軍」者及將帳號設成黑粉私密的黑粉真實身分。白鹿新團隊更私下放出狠話，強調這回「絕不接受和解」，就是要讓造謠者賠錢兼公開道歉；此外，白鹿告黑的律師團隊並非過去經紀公司「歡娛影視」一貫配合的律師事務所，而是她自行接觸、陸娛業內專門打告黑官司的事務所，除了勝率極高外，也由此可見白鹿自立門戶的跡象愈見明顯。

白鹿委託律師取證告黑粉，這次至少有超過70位刻意造謠的網路酸民可能吃上官司。（微博圖片）

不過，這場大動作維權並未讓鍵盤俠們集體噤聲，被列入被告名單的指標性大咖營銷號「甄姬不放瓜」甚至態度輕佻，在網上公然調侃自己被起訴「就應訴唄沒啥事」，還炫耀自己因告上熱搜，以後也是「頂流營銷號」了，甚至語帶玄機暗示背後有同業推手，吃瓜態度十分囂張。日前連發數條微博咬死白鹿霸道換掉她所屬編劇團隊的營銷號「蒙淇淇」，也是被點名的「9刁民」之一，聲稱自己「未收到通知書」，但有熟稔法律的網友po影片打臉，因為目前還在取得真實身分資料階段，現在當然不會收到通知書，要她「靜心等候」。

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