連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有

記者蔡維歆／台北報導

曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已 82 歲。出道超過 60 年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在 2025 年就慘遭 5 部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」

王滿嬌演藝生涯超過60年。（圖／翻攝自臉書）

演藝生涯超過60年的王滿嬌，早期憑藉國台語雙聲帶的特色，戲約不斷，近年來最廣為人知的作品，就是在《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演林柏宏的阿嬤，不過自從《鬼家人》之後，王滿嬌幾乎消失在螢光幕前，鮮少有作品亮相。她無奈地說，在2025年曾碰過一連5部戲都莫名被換角的狀況，讓她不禁感慨「人年紀大了就是不管用」。

根據《中時新聞網》報導，王滿嬌直言許多劇組為了省事或預算，寧可找年輕演員「畫點白頭髮、畫兩條皺紋就上場」，也不願給真正的資深演員機會。更透露從影60年來從未參加過金馬獎、金鐘獎等大型典禮，甚至連一張邀請函都沒收過。她感傷地說：「我還沒有演過一部真正屬於自己的代表作，60 年都沒有...所以得獎這件事，跟我真的很無緣。」最後更公開為資深藝人發聲，抱怨演員酬勞還沒拿到手就要先被扣10%的稅，但政府卻沒有保障他們的退休金或養老金。她直言文化部應該負起責任，別讓這群為台灣影視奉獻一輩子的資深演員，到老卻連基本權益都無法獲得保障。

