連醫院都是假的！中國記者臥底精神病院驚「一票正常人」 祭出免費手段招攬病人騙保

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

中國現連「假精神病院」都有！有中媒記者自去年12月起，以應徵護工身分潛入多家精神病院，發現院方以「免費住院、免費接送」等手段招攬病患，部分患者更看似無明顯精神異常，甚至有護工、保安辦理住院手續，懷疑院方虛構診療項目套取醫保並阻撓出院。

有中媒記者自去年12月起，以應徵護工身分潛入多家精神病院，發現院方以「免費住院、免費接送」等手段招攬病患。（圖／翻攝微博）

根據中媒報導，湖北省襄陽市一間精神病院，以「不要錢，醫藥費和生活費全免，可以常年住！」的承諾，藉此招攬病患，且不只一家醫院。記者走訪發現，襄陽市多家精神病醫院都對外承諾提供「免費住院、免費接送」的服務，而且「競爭激烈」。院方不僅以免費作招攬，還組織員工下鄉宣傳、上門接人。多間醫院可將「正常人」收治入院，甚至有醫師稱可協助虛構精神疾病，以便符合醫保報銷條件。

該名記者在臥底期間，先後進入襄陽、宜昌精神病醫院，竟觀察到不少住院者看起來無明顯精神異常，且有相當比例為老年人；院內人力與空間配置也被描述為住院者眾多、病床緊密，部分原本在院內工作的護工、保安也辦理了住院手續，被納入住院系統。

該精神病院住院者眾多、病床緊密，部分原本在院內工作的護工、保安也辦理了住院手續。（圖／翻攝微博）

這些住院者在院方眼中成為「創收」來源，疑似利用住院資訊虛構診療項目以套取醫保資金。且多名病患反映主要是吃藥、少有相應治療，但住院費用明細卻出現心理治療、行為矯正等項目，另有知情人士爆料稱，院方會以日均約130元左右的方式「生出」治療費用。

為延長住院時間，部分醫院甚至會以各種理由阻撓出院、限制病人與家屬聯絡。入院即要求上交手機等物品，記者臥底過程中，還多次目睹院方對病人使用暴力，包括掌摑、腳踹、以水管抽打等。此外，有病患與親友描述，在部分醫院住院期間還被安排勞動，甚至出現「病人照護他人」卻仍被收取護理費的情況，還曾發生住院者疑因長期受限而輕生的誇張情事發生。

