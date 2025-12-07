連錄影8天嗓子壞掉！蔡尚樺硬扛上工 曾國城「1反應」她秒回擊
主持人蔡尚樺擁有甜美外型、清晰口才，主持實力有目共睹，昨（7日）她在社群透露自己已經連續工作8天，因為長時間大量說話導致「用嗓過度」，出現嚴重燒聲情況。她無奈表示聲音沙啞到自己都擔心，隔天還得錄製一整天的《全民星攻略》，忍不住祈禱：「希望我的喉嚨不要鬧脾氣。」
蔡尚樺錄影喉嚨不適 曾國城關心遞蜂膠
蔡尚樺在臉書發文表示，錄影時，主持搭檔曾國城注意到蔡尚樺嗓音不適，立刻遞上蜂膠要她舒緩喉嚨，並忍不住叮嚀：「妳不知道妳最重要的就是你的聲音嗎？身為主持人怎麼能不保護好自己的喉嚨！」
面對曾國城的關心，蔡尚樺雖然感動，但仍不忘開玩笑反駁：「欸！我最重要的不是臉喔？就算不是靠臉吃飯，也應該是我的頭腦最重要吧！」她也補充，雖然嘴上鬧著玩，但其實完全理解曾國城的良苦用心。
比喻像張儀靠口才吃飯 擔心隔天還要錄影一整天
蔡尚樺最後以歷史典故自比張儀，笑稱「遊說靠舌頭」，主持人也同樣仰賴聲音工作，因此深知保養嗓音的重要，她希望喉嚨能快點恢復：「不然明天還要再錄一整天《星攻略》呢。」貼文曝光後，粉絲紛紛留言要她早點休息、多喝水，也祝福她的聲音能趕快回到最佳狀態。
