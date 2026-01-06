連鎖咖啡今起漲價 飲品.輕食約90品項貴5元

台北市 / 綜合報導

喝咖啡又要變貴了！連鎖咖啡品牌宣布從今(6)日開始，門市販售大約90個品項，包括咖啡、輕食類別，價格都有微幅調漲，大部分都漲了5元，業者解釋，主要還是因原物料、工資水電等營運成本提升才會漲價，不過也有部分品項保留原價。

早起上班想提振精神，來杯咖啡最能補充元氣，只不過連鎖咖啡品牌，新年就宣布漲聲響起，店員VS.顧客：「(需要什麼)，我要一杯榛果拿鐵冰的。」像是這樣單點一杯咖啡，往後得掏更多錢，業者宣布從6日開始，部分餐飲品項售價調整。

包括美式咖啡，從55元漲到60元，拿鐵從75元漲到80元，鮮奶茶也變貴漲到70元，餐點部分像是火腿起司磚壓，燻雞貝果都漲了5塊錢，大約有90個品項漲價，大部分都調漲5元，平均漲幅落在5%。

民眾：「差5塊錢其實差滿多的啊，一個便當可以多個滷蛋什麼之類的啊，去年的時候都還買連鎖咖啡品牌，今年就轉買，可能超商的咖啡，我覺得物價漲，他們沒漲，應該就是沒有辦法，漲價的話，品質沒有一起漲的話，就不太OK。」

業者解釋為了因應原物料，還有工資水電等，營運成本大幅上升，才微幅調漲，不過還是有部分品項保留原價，業者同時也祭出，飲品寄杯85折的優惠方案，試圖在漲價潮中留住消費者。

民眾說：「基本上什麼東西都會漲得滿快的，比如說平常便當，100、110左右，然後目前是130、140元。」成本飆升從輕食到咖啡，有九成品項售價提高，顧客似乎早已習慣，新的一年依舊物價飛漲，民眾想省錢，可得多多精打細算。

