連鎖咖啡店爆標示造假！莊園主：從未賣給你 顧客可退換貨

連鎖咖啡商「歐客佬」近日捲入咖啡產品標示爭議，被巴拿馬索菲亞莊園主指控產品標示造假，聲稱業者根本未向他們購買過咖啡豆，卻在產品上標示「Panama Finca Sophia Geisha」來源。這款來自高海拔區域的頂級藝伎咖啡，是近年競標場上的常勝軍。雖然歐客佬已針對此事道歉並表示願意讓消費者無條件退換貨，但此事件已引發消費者對品牌信譽的質疑。

台灣咖啡商挨批標示造假。（圖／翻攝IG）

在這起標示爭議事件中，巴拿馬索菲亞莊園主明確指控歐客佬咖啡和黑金咖啡以索菲亞莊園名義詐欺販售，聲稱業者雖未向他們購買產品，卻在咖啡豆上標示「Panama Finca Sophia Geisha」的來源。儘管莊園方多次發出警告，但表示仍未獲得有效回應。

廣告 廣告

黑金咖啡對此回應，表示這批咖啡豆是在2023年10月18日透過正當管道購買，總量為244公斤。他們聲稱在2024年1月接獲通知後，立即全面更正並停止販售所有使用錯誤名稱的產品，而受影響且已售出的總量僅為27公斤。

歐客佬咖啡則解釋，此次標示不實是因內部行政作業疏忽，將原為同一個莊園主的藝伎咖啡誤植成「索妃亞莊園藝伎咖啡」，但強調產品本身仍是正統巴拿馬藝伎咖啡，品質並無問題。該業者也承諾，在11月購買到誤植標示藝伎產品的顧客，可憑發票無條件退換貨。

不過，許多咖啡專家私下表示，進口貿易都有相關資料，實際標錯的機率極低，而且不同咖啡豆間存在價差，這讓消費者對業者的解釋產生質疑。一位消費者表示，這是信譽的問題，不同等級的咖啡存在價差，如此標示可能欺騙消費者，是不對的行為。

歐客佬咖啡原為供應生豆的貿易商，目前已發展成連鎖咖啡店型態，全台從北到南共有32家門市據點。記者實地走訪發現，目前店內並未看到任何爭議產品，也沒有張貼退貨公告。這起標示爭議事件引發大眾對咖啡產業標示真實性的關注，也提醒消費者在選購高價咖啡產品時需更加謹慎。

更多 TVBS 報導

喝咖啡護腎！醫曝「最佳2時段」錯喝反害身體：4杯恐心悸

領年終前省錢！外送點星巴克買一送一、超商咖啡買2送2

便祕救星不藏私！「炸馬桶特調」立刻見效 十大順暢飲品推薦

被當盤子？台南水果店「3杯果汁750」致電又變660元

