連鎖咖啡歐客佬爆「標示不實」 假冒頂級藝妓豆遭移送地檢署

知名連鎖「歐客佬咖啡」近日捲入高價咖啡豆標示不實爭議。（馮惠宜攝）

知名連鎖「歐客佬咖啡」捲入高價咖啡豆標示不實爭議，風暴擴大！台中市政府食安處16日證實，經查察認定業者販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎」咖啡豆，標示與實際原料來源不符，已嚴重違反《食品安全衛生管理法》「不得攙偽或假冒」規定。市府已將全案函送台中地檢署偵辦，地檢署也已簽分「他」字案，由檢察官深入調查，歐客佬恐面臨法律嚴懲。

這場爭議源於「Finca Sophia 索妃亞莊園」莊園主Willem J. Boot公開指控，歐客佬及其上游商從未向他購豆，卻假冒其頂級藝伎名義販售。市府查察後發現，業者涉嫌將「Finca La Cabra」咖啡豆誤標為「Finca Sophia」銷售，認定已構成攙偽假冒，對此類違法行為採零容忍態度。

廣告 廣告

歐客佬雖已發表聲明，坦承因「行政流程疏失」導致特定批次產品名稱「標示錯誤」，並承諾全面下架。然而，業者過去曾獲「台中市十大伴手禮」競賽「金口碑獎」，工策會強調，即便得獎產品非涉案品項，但活動極度重視品牌誠信。工策會表示，若廠商經司法查證確定有經營不實、違反法令或發生重大爭議，將依規定撤銷其得獎資格，並收回獎項，且三年內不得再參選。

更多中時新聞網報導

李奕龍嘆難複製爸李㼈帥樣

經典賽 三本柱缺一 山本參戰 朗希休兵

經典賽》中華隊 快情蒐 紅雀火球男 有意為韓出征