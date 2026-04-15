連鎖咖啡超狂聯名 日式燒肉餐端上桌 跨界運動圈賣機能衣
看準消費者高度關注創新餐食與跨界合作，連鎖咖啡品牌近期紛紛打聯名牌，路易莎宣布和日本知名燒肉品牌「牛角日本燒肉專門店」攜手，推出8款經典燒肉聯名商品；CAMA CAFE首度攜手運動品牌FILA帶來初夏新飲選擇。
路易莎此次聯名以「蜂蜜黑胡椒嫩牛」與「牛角秘醬五花豬」兩大風味為核心主軸，包括麥香三明治、磚壓吐司、炊米堡以及健康好食餐盒，風味表現上，「蜂蜜黑胡椒嫩牛」以蜂蜜的甜潤融合黑胡椒辛香，鹹甜交織、微辣帶勁，搭配軟嫩牛肉，香氣濃郁又多汁；「牛角秘醬五花豬」則以經典牛角燒肉醬入味，醬香濃厚、帶點甘甜，結合五花豬豐富油脂，口感鹹香滑順。此外，為提升整體消費體驗，本次聯名亦同步推出飲品加購優惠，凡購買任一牛角聯名商品，即可加價20元升級中杯錫蘭紅茶或薰香綠茶，亦可加價40元選擇中杯美式黑咖啡。
CAMA CAFE首度攜手運動品牌 FILA，共創跨界聯名檔期「義式能量場」，聯名飲品包括「雙倍濃金獎美式」、「雙倍濃金獎拿鐵」、「西西里咖啡」，3款均於即日起至5月15日期間限定販售。本次聯名FILA 亦同步推出服飾系列，導入S.Café OCEAN環保機能紗線，兼具透氣、快乾與除臭機能，將環保轉化為可穿在身上的行動；設計延續FILA經典義式美學，推出T恤、側背包與棒球帽等單品，聯名服飾系列於即日起在FILA指定門市及CAMA CAFE官網電商同步販售。
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