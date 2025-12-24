連鎖壽司「聖誕盲盒」一盤30元 網怨詐騙：抽到菜瓜布

圖/TVBS

盲盒熱潮席捲台灣市場，多家知名品牌紛紛推出聖誕節特色盲盒商品，搶攻龐大商機。連鎖迴轉壽司品牌推出聖誕盲盒，一盤30元可抽獎品，但有消費者抽到價值僅數元的菜瓜布而感到不滿。同時，悠遊卡公司也與日本知名動漫合作，推出懸賞圖盲包，以及與Care Bears聯名的毛絨大頭盲盒悠遊卡。連鎖超商則推出海綿寶寶系列盲盒，包含多種實用商品。全球盲盒市場規模預計高達147億美元，超過新台幣4600億元。

連鎖迴轉壽司品牌首次嘗試互動式餐飲體驗，推出聖誕盲盒活動，消費者以一盤30元的價格有機會抽中各種獎品。然而，有網友在臉書粉專抱怨，認為活動像是詐騙，因為花30元卻抽到成本只要三到五塊錢的鮪魚生魚片造型菜瓜布。實際測試顯示，連續抽取十次的結果令人失望，一半是菜瓜布，另一半是鮪魚罐頭造型濕紙巾，雖然有一盒抽到兩張兌換券，但完全沒有抽中餐點。

對於盲盒內容，民眾反應不一。有民眾表示感到錯愕，認為如果是為了別的東西可能下次就不會再參與。也有民眾持正面態度，認為一盤30元，抽到菜瓜布和濕紙巾已經不算虧。值得一提的是，確實有顧客幸運抽中巧克力波士頓派、鮮蝦沙拉和黑糖糰子等餐點，顯示抽獎結果仍然看個人運氣。

除了迴轉壽司，悠遊卡公司也加入盲盒市場，與日本知名動漫合作推出盲包，共有14款角色的懸賞圖，包含草帽海賊團10位成員和4款隱藏版新四皇角色。隱藏款甚至金光閃閃，吸引粉絲嘗試購買。有民眾表示計劃購買五包來試試運氣。悠遊卡公司還與超人氣Care Bears角色聯名，推出毛絨絨的大頭盲盒悠遊卡，總共五款，其中一款為隱藏版，不只可作為包包吊飾，更具實用性。

連鎖超商則推出海綿寶寶系列盲盒，包含表情逗趣可愛的海綿寶寶公仔，以及他的好朋友派大星、章魚哥等角色，系列商品有浴巾、擦手巾和氣墊拖鞋等。今年全球盲盒商機預計高達147億美元，超過新台幣4600億元。盲盒的隨機抽取機制能刺激大腦分泌多巴胺，讓人產生成癮式的愉悅感，形成所謂的「多巴胺經濟」現象。

