連鎖家具店宣告破產！29間店全沒了
平價家具連鎖品牌Leen Bakker傳出重大變動，比利時安特衛普法院於本週三正式宣告Leen Bakker比利時分公司破產，原本在全國共43家門市，其中14家被其他業者接手，剩下的29家確定將陸續停止營運。
根據《Retail Detail》 報導，Leen Bakker上週才宣布14家門市已被其他業者接手，而本週則拋出震撼彈宣布破產，但公司最新聲明指出，其餘29家店面全數歇業，至於是否會因清庫存、處理後續事務而短暫維持營運，將由破產管理人決定。
不過公司宣布破產也衝擊員工生計，預計共有250名員工將失業，僅少部分員工會由同公司另一品牌Kwantum Belgium吸收。雖然實體店面大幅縮減，不過線上購物網仍會持續營運，消費者仍能透過網路下單。
Leen Bakker的母公司Homefashion Group發布聲明強調：「我們非常清楚，這些發展對員工、忠實顧客與合作供應商帶來巨大影響，我們衷心感謝比利時團隊在困難時期的努力、奉獻與忠誠。」公司也再度強調，破產僅限於Leen Bakker比利時分公司，旗下的荷蘭分公司以及子品牌Kwantum在荷蘭與比利時的營運皆不受影響。
在荷蘭起家的Leen Bakker以價格親民、風格多元的家具與家飾受到許多消費者喜愛，如今比利時業務走向破產，消息曝光後也為當地消費市場投下一顆震撼彈。
