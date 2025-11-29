連鎖拉麵店驚傳「叉燒沒熟」嚇壞5200人！店家全說了

生活中心／周孟漢報導



台灣近年來拉麵店1間接著1間開，各種拉麵派系都有死忠粉絲支持，其中不少店家為了維持叉燒肉軟嫩口感，都會以「舒肥」（低溫真空烹調）技術來處理叉燒。不過，近日卻有位網友前往知名連鎖拉麵店用餐時，發現拉麵內的叉燒肉呈現粉紅色，彷彿沒煮熟的模樣，讓他相當傻眼，畫面一出吸引超過5200名網友朝聖，店家也做出回應。





日本拉麵以濃郁湯頭深受不少台灣人喜愛。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

1名網友在Threads發文，曬出自己到某知名連鎖拉麵店用餐的照片，只見原PO點了1碗沾麵，但碗中的豬肉叉燒卻呈現粉紅色、肌肉紋理也相當明顯，彷彿沒熟的模樣讓他實在入不了口，傻眼寫下「這麼好喔，吃個拉麵還有剛宰的肉」。

原PO曬出拉麵照，只見豬叉燒呈現粉紅色，嚇得他不敢入口。（圖／Threads ＠yinyu._.tw授權提供）





文章曝光後，立刻吸引超過5200名網友熱烈討論，不少人驚喊「這⋯是還在備菜吧」、「這蠻像我把冷凍豬肉要快速退冰，放進水裡退冰後的樣子」、「好一點的獸醫都能把它救活」、「這…真的有煮過喔？」、「這肉生到都可以爬起來叫個兩聲了」、「雖然知道應該是舒肥過的，但視覺上真的過不去」。

文章曝光後立刻引發熱議。（圖／翻攝自 Threads ＠yinyu._.tw）





不過，也有一派網友淡定表示「這個其實有熟了，沒熟的不是長這樣」、「舒肥肉不是流行很久了，蠻意外很多人都會質疑安全性」、「舒肥的肉啊！而且品質夠好才能這樣做…」、「我記得這家是舒肥肉，都很嫩」、「就是有這樣的問題才會導致越來越多人不敢嘗試舒肥的叉燒，更願意吃炙燒的」。

店家做出回應，強調「這是正常且可安心食用的狀態」。（圖／翻攝自 Threads ＠yinyu._.tw）





針對網友質疑，店家火速在文章底下回應，「本店肉品均經過符合食品安全標準的中心溫度控制，為的是讓肉質更為軟嫩多汁，也因肌紅蛋白含量與氧化狀態不同，在安全熟化的情況下仍會呈現淡淡粉紅色，這是正常且可安心食用的狀態」，強調十分重視每一位顧客的用餐感受，若對餐點有任何疑問，歡迎當下與店內夥伴反映，一定會協助處理，並感謝大家的支持與指教。













原文出處：連鎖拉麵店驚傳「叉燒沒熟端上桌」嚇壞5200人以為是剛宰！店家曝驚人真相

