連鎖效應影響！台灣1蔬菜跌到剩10元 民眾急搶購

屏東縣萬丹鄉的農民開出一顆10元的大白菜價格，吸引不少民眾上前搶購。（示意圖／東森新聞）





隨著2026年春節即將到來，不少民眾為了準備除夕圍爐，紛紛趁著週末假期上街採買蔬果。不過，近期卻因蔬菜產量過剩，導致價格一度崩盤，來自屏東縣萬丹鄉的農民甚至開出一顆10元的大白菜價格，立即吸引不少民眾上前搶購。

萬丹農民賣10元大白菜

屏東縣萬丹鄉磚寮村的農民昨（6）日在臉書社團「屏東縣萬丹鄉交流地」發文分享，從每天上午7時至下午17時，會開放民眾自行帶工具到田裡採收大白菜。每顆大白菜重約1至3斤，一顆售價10元，活動將持續至採收完畢為止，民眾皆可前往選購。

原因曝光！高麗菜超量 引發連鎖反應

在2025年7月底強降雨過後，中南部氣候轉趨平順，各地農民搶種高麗菜，但也導致高麗菜種植量連續40天達到紅燈警戒值。對此，農糧署曾在同年10月頻繁呼籲農友，要分批減種或改種其他作物，以降低市場供過於求的風險。隨後，高麗菜因產量過剩導致價格趨於親民，甚至進一步影響其他菜價走勢。

大白菜有黑點是生理障礙 仍可安心食用

農糧署先前也曾在臉書粉專分享，民眾在食用大白菜時，若發現葉梗上出現細小黑點，一般稱為「黑點病」或「芝麻病」，屬於生長或貯藏過程中常見的生理障礙，它的成因可能與品種特性、氮肥施用後未完全代謝、水分管理不佳，或成熟後期及貯藏溫度過低有關，但並不影響營養成分，清洗後仍可安心食用。

廣告 廣告

農糧署也提醒民眾，若大白菜的葉梗或葉面出現面積較大的黑斑或褐斑，則可能已腐爛，或是感染到黑斑病、炭疽病等病害，為確保大家的安全，農糧署建議可直接丟棄，以免影響健康。

更多東森新聞報導

夫妻網購「1便宜蔬菜」吃完竟全身出血進ICU！原因曝

台灣夜市超雷？「3特色」料理讓老外崩潰

北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 涮涮鍋店2種菜超標

