連鎖業奧斯卡肯定 三商美福四位店長獲「全國商店優良店長」表揚

產業中心/綜合報導

在競爭激烈的連鎖零售業中，專業的第一線服務人員是品牌價值的核心體現。台灣系統家居品牌三商美福近日傳來捷報，在台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦、譽為「連鎖業奧斯卡」的「全國商店優良店長表揚」活動中，四位資深店長以卓越的服務熱忱和經營實績獲得公開表揚。這份肯定，印證了三商美福「同理、當責、誠信」的服務理念，以及設身處地為消費者思考的品牌堅持。

「全國商店優良店長表揚」活動迄今已邁入第30年，旨在肯定連鎖產業中第一線優秀店長的貢獻與價值。今年共有47家連鎖企業、266位優良店長接受表揚。三商美福獲獎的四位店長為：

Kelly Chen 陳佳虹 (竹北文興門市)

Jackie Liao 廖柔雅 (板橋漢生門市)

Sarah Huang 黃妙禎 (桃園中山門市)

Jesse Chiu 邱俊逸 (桃園大興門市)

四位店長以年度達成高標準的經營目標獲此殊榮，這份亮眼實績不僅印證了其深厚的專業與領導力，更體現了三商美福對客戶服務品質的嚴格要求與高標準。

三商美福表示：「店長是我們實踐同理心、提供安心、專業、客製化居家解決方案的關鍵，他們每日站在服務最前線，承擔著打造客戶夢想之家的重任。這項殊榮不僅是對四位店長個人能力的肯定，更是對三商美福全體服務品質的最高肯定。我們將持續投資人才培訓，確保每一位客戶都能享受到專業、貼心且值得信賴的服務。」

三商美福承諾提供全方位居家解決方案，期待為您打造專屬夢想居所。立即預約諮詢。