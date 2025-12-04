連鎖業奧斯卡 台灣大哥大3人奪傑出店長歷年最佳
(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大在昨(3)日舉行的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」，共有4位門市店長榮獲5座獎盃，其中3座為素有「連鎖業奧斯卡金像獎」美譽的「傑出店長」最高榮譽，締造歷年最佳成績；花蓮林森門市店長陸凱恩更一舉拿下「傑出店長」與「門市服務品質優異獎」雙料肯定。評審團指出，台灣大門市展現「以人為本」服務力，以前線落地AI的創新精神脫穎而出：從協助用戶學會Perplexity等AI工具、推動普惠AI，到銀髮族與移工等客群的客製服務，以及扎根商圈的在地共融，成功示範電信門市如何進化為AI時代的科技顧問據點。
台灣大今年擴大參與評選，依專業能力、營運品質、客戶回饋、跨部門協作等遴選代表，由全台門市遴選15位優良店長參賽。本屆台灣大「傑出店長」之一由新莊佳瑪門市葉庭瑄獲得，其配偶李岱臻則是2024年「傑出店長」得主，夫妻檔連續兩年分別入選，讓同仁笑稱兩人是「電信界神鵰俠侶」！此外台中學士門市店長洪薇晴，也因主動向長者推廣反詐服務，獲評審青睞取得「傑出店長」獎；台中梧棲文化門市店長洪婉禎則以創新的商圈共融營運模式，獲頒「店務心得優異獎」；花蓮林森門市陸凱恩則以 AI 工具導入與在地服務成效，同時取得「傑出店長」與「門市服務品質優異獎」，為本屆少數同時獲得兩項獎項的店長。所有獲獎者皆通過外部書審、現場評核、公益紀錄、面試競賽及秘密客多輪測試，從需求診斷到專業應對均經完整驗證。
台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，獲獎的4位店長具備共同特質，包括對數位工具的積極應用、對多元客群需求的理解，以及在地經營的能力；多數店長任職超過10年，累積完整一線服務經驗。台灣大持續投入員工專業發展，每年提供超過130小時教育訓練，涵蓋管理職能、AI工具應用與顧客服務技巧，協助同仁強化「能所不能」的服務力，落實智慧生活的價值。
商務長林東閔進一步表示，面對AI浪潮，台灣大超越傳統電信服務，將myfone門市打造為科技前線。門市同仁秉持以人為本精神，融入AI體質，提供專業科技顧問服務，舉辦Perplexity等AI工具教學課程，推動普惠AI；透過「萬能大麥」，運用AI洞察用戶需求，節省查找資料時間，提升用戶滿意度；針對銀髮族、移工等客群，提供客製化服務，與在地商圈共生共榮，賦能用戶Open Possible能所不能。
花蓮林森直營門市因應花蓮為台灣大寬頻新舖設區域，她主動帶領團隊逐戶拜訪、掌握高需求戶，積極協調優先施工。團隊以科技提升不同族群用戶體驗，教學長者使用台灣大哥大APP與AI客服，減少往返門市的需求；也協助學生、家長與年輕顧客運用Perplexity規劃旅程或提升學習效率；針對習慣使用現金的在地居民，透過「大哥付你分期」協助無痛換新機。同時落實企業社會責任，推出「毛起來連線專案」，舉辦寵物領養活動，並搭配OP家庭生活套裝中的空氣清淨機、掃地機器人等商品，不僅協助提升流浪動物協會25%認養率，也成功帶動客流；光復水災期間，更帶領團隊深入災區，以「鏟子超人」精神協助清理、提供手機障礙排除與充電服務，成為社區最可靠的後盾。
花蓮林森門市店長陸凱恩秉持「以人為本、服務在地」的初衷，致力打造連結科技與社區的溫度門市，獲得「傑出店長」與「門市服務品質優異獎」雙料獎項加冕。
台灣大新莊佳瑪門市將「貼心深化、數位升級」融入前線服務，「傑出店長」葉庭瑄導入Google表單等掌上智慧櫃台作為，與自行透過NFC磁扣整合商圈各店家會員，提升服務即時性；門市團隊主動教導用戶AI應用，成為在地居民AI顧問諮詢中心。同仁秉持「以人為本」精神，針對特殊需要照顧長者等族群，會同步記錄家屬聯絡方式，確保後續服務能更完整，曾有一位年長顧客於門市昏倒，同仁第一時間協助送醫、聯繫家屬並進行後續關懷，讓家屬深受感動，也更信任門市，展現了門市從科技到關懷雙軌並進的多層次角色。
台中學士門市「傑出店長」洪薇晴深知商圈居民的日常需求，面對醫院商圈年長族群較多的特性，團隊主動推廣「反詐戰警個人版」並協助安裝與設定，並與里長合作開設「資安防詐小教室」，以真實案例提升警覺，使門市成為全台安裝率最高的據點。門市更深入商圈小店主與自營者，主動介紹企業方案，協助節省成本、提升效率，創造雙贏。貼心服務也延伸至為弱勢與行動不便者特別設置的服務SOP，讓每位顧客都能被溫柔接住，展現真正的商圈共好精神。
台灣大梧棲文化加盟門市店長洪婉禎憑藉長期扮演「在地觀光大使」角色，獲頒「店務心得優異獎」。她觀察商圈特性與顧客需求，主動與周邊店家合作，讓門市成為旅客與居民的資訊站。門市同仁化身「數位科技顧問」，協助年長顧客學習使用AI工具Perplexity查詢景點資訊、生成可愛圖片的生活化應用。門市也關注細緻需求，協助一名將出國工作用戶的年邁母親使用視訊服務，讓母子於出國期間透過通訊軟體緊密聯繫，後續母親遇到各種問題，也習慣回到門市詢問。門市同仁主動的協助，成為居民願意倚靠的生活夥伴，也讓科技更貼近人心。
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 9 小時前 ・ 10
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 7
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 93
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1028
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 77
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 126
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 48
網紅手搖飲「十盛奶茶」爆關店潮 全台只剩桃園1間
由百萬網紅「網美小吳」與紀卜心共同創立的手搖飲品牌「十盛奶茶專賣」首間門市於2024年4月開幕，全台展店超過20間，但開幕短短3個月就爆發乳源標示爭議。近日有網友指出，目前十盛僅剩桃園中正店的門市仍在營業，官方網站不僅停止更新，臉書粉專也下架，貼文引發討論。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 10
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 484
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前 ・ 17
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
MLB》從高中就開始觀察大谷 道奇副總裁認了「看走眼」
沒人能預期大谷翔平能在大聯盟打出如此驚人的成績，就連負責球探部門的道奇副總裁芬利（David Finley）也是如此。芬利初見大谷的時候還在紅襪隊任職，當時大谷也只是一名高中生，芬利深信大谷具有出眾的打擊能力，但沒有想過能成為獨一無二的存在。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨秀原話狠打臉
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導日本首相高市早苗近期喊出「台灣有事論」掀起中日兩國波瀾，而高市早苗昨（3）日在參議院全體會議中，針對中國在1972年《日中聯合聲明》宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」則強調尊重並理解，而且對台灣立場不變。豈料，高市早苗一席話卻遭網友扭曲成「承認台灣屬於中國一部份」；對此，民進黨發言人吳錚今（4）日秀原話狠打臉，相關內容也曝光了！民視 ・ 5 小時前 ・ 168
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 7
被問邱澤許瑋甯婚禮！緋聞女友張鈞甯認「沒收到喜帖」 自嘲四處飛像空姐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導國立歷史博物館建館70週年壓軸特展，象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12