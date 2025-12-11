連鎖港式餐廳「點22」惡意欠薪 30名勞工赴新北市府陳情

港式連鎖餐廳「點22」惡意積欠工資，約三十名員工今（十一）日赴新北市府陳情痛批雇主無良。（圖：新北勞工局提供）

知名連鎖港式餐廳「點22」因惡意積欠工資，近三十名員工今（十一）日在新北產業總工會號召下，前往新北市政府陳情，高喊「無良雇主惡意欠薪」、「可憐勞工無錢過年」，場面令人同情。新北勞工局勞資關係科長蕭慧敏指出，已陸續接獲申訴，查出直營及加盟分店普遍延遲發薪、未依法給付加班費及特休，開出八張罰單，共裁罰二十四萬元，後續針對積欠資遣費加重處罰。

點22公司十月底以資金調度困難為由，告知員工公司破產，包括八至十月薪資、資遣費及百分之六退休金均未給付，推算積欠金額近千萬元。至今仍未辦理歇業登記，旗下新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店及三重正義店仍在營業，導致勞工無法向勞保局申請墊償。新北產總榮譽理事長洪清福呼籲衛生局、稅捐處應查核營業據點商品品質與現金流，避免雇主持續逃避責任。

蕭慧敏強調，業者至今仍積欠薪資、資遣費與退休金，勞工局嚴正譴責雇主惡意欠薪，要求業者正面回應，否則依法加重處罰。勞工若提起訴訟（含假扣押），勞工局將提供律師費及裁判費補助，協助職涯輔導與就業媒合，捍衛勞工權益。另外，勞工若申領失業給付卻無法取得非自願離職證明，可向勞工局申請勞資爭議調解，以利認定身分並申請失業給付；新北各就業服務站將提供輔導與媒合，協助勞工快速轉職。