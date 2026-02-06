連鎖火鍋店快閃活動！超夯甜點「無限供應」網嗨：太好康

知名火鍋業者「千葉火鍋」近日在臉書貼出甜點區照片，許多網友見到一款超夯巧克力堆成山驚呼「這個太好康了吧」。（圖／翻攝自千葉火鍋 臉書）





知名火鍋業者「千葉火鍋」近日在臉書貼出甜點區照片，許多網友見到一款超夯巧克力堆成山驚呼「這個太好康了吧」。

千葉火鍋金莎活動

千葉火鍋於臉書分享一張店內甜點區的照片，盤子上堆成山的金莎巧克力，讓千葉火鍋小編直言「我突然…看到了這個…手指頭好興奮啊！！！」。

照片一出也立刻吸引網友注意，不少人看到有超多金莎可以吃，紛紛留言「這個太好康了吧」、「金莎控的會爽死吧」、「這個好」、「可以直接吃20顆」，不過也有人不以為然，表示「竟然因為金莎興奮，真的會笑死」。

廣告 廣告

店家事後公布活動內容，原來是旗下極千葉推出的快閃活動「極千葉火鍋2月1日至28日，限定推出『金莎巧克力山吃到飽』，每周六日、除夕到初五通通無限供應」。

樂崎火鍋優惠

除了千葉火鍋，樂崎火鍋也推出2月限定活動，於2月1日至28日凡點「極品龍蝦雙人套餐」並發文標記店家，送5盎司肉盤二選一，過年期間點任一雙人套餐，再送「招待券大吉籤」乙張招待好料。

更多東森新聞報導

家樂福法人公司更名康達盛通 統一：品牌仍命名中

快訊／威力彩二獎1428萬一注獨得 獎落高雄

快訊／國道追撞車禍 路段塞爆時速剩12公里

