連鎖烤肉3千元套餐「石鍋拌飯有小強」 男怒：沒食慾

民眾點套餐石鍋拌飯出現小強。（圖／民眾提供@wixuz_）

一間連鎖韓式烤肉店發生食安問題，有顧客在花費3000多元的套餐中，驚見石鍋拌飯裡出現一隻翻肚的蟑螂，讓顧客當場失去食慾。該店雖然每月進行兩次委外消毒，但仍無法完全防止蟑螂出沒。業者已道歉並承諾全額退費，新北市衛生局也將派員稽查，若業者未改善最高可罰2億元。醫師特別提醒，蟑螂身上攜帶多種微生物，可能導致食物中毒，對嬰幼兒、老人及孕婦等族群更有嚴重健康風險。

一名顧客在新北市一間商場6樓的連鎖韓式料理「明月館」用餐時，點了一份3000多元的套餐，卻在吃到一半時，發現石鍋拌飯中有一隻翻肚的蟑螂就在湯匙裡。這位顧客氣憤地表示，以這樣價位的烤肉店出現蟑螂太誇張，第一次吃到很氣，完全沒有食慾再吃，而且該店完全沒有應有的水準。

明月館老闆孫先生對此事件表示歉意，他解釋道蟑螂無孔不入很難防範，雖然店內每個月進行兩次委外消毒，但仍然難以100%保證不會有蟑螂出沒。他承認這是店家的疏忽，並會加強清潔，要求員工重新加強環境衛生，因為給顧客最好的用餐環境是他們的責任。當天服務人員已給予當事顧客85折優惠，而孫先生表示希望能聯繫顧客進行全額退費，並檢討店員未依標準作業程序處理退費的問題。他也承諾，若顧客因此就醫，店家會全權負責醫藥費。

腎臟科醫師顏宗海提醒，蟑螂身上帶著多種微生物，一旦污染餐點，顧客就有食物中毒的風險。他特別指出嬰幼兒、老人家或懷孕婦女要特別留意，因為除了急性腸胃炎，還可能會有敗血症的風險。他建議民眾如果出現食物中毒症狀，特別是嚴重腹瀉或發高燒，應盡快就醫。

新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，衛生局將派員前往稽查，特別針對病媒防治措施及食品製備的流程進行查核。如果發現不符規定處，將命令業者限期改正。若業者未能在期限內完成改善，可依違反食安法處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。

