連鎖牛排員工灌112萬消費增1.2萬會員點數 換百份餐再折720元栽了

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〔記者許國楨／台中報導〕一家連鎖平價牛排洪姓員工，利用店內工作平板替自己會員帳號灌入高達112萬元虛假消費紀錄，讓會員點數一口氣暴增至1萬2200點，離職後先兌換100份餐點，又持點數到他店折抵720元餐費，因帳號點數異常露餡，台中高分院審理後認定洪辯詞不足採信，維持一審依無故變更電磁紀錄罪判處4月徒刑，可易科罰金。

判決指出，洪男於2024年5月至7月底在成功牛排苗栗苑裡店任職，期間以暱稱「張軒宇」及自己手機號碼申辦會員帳號，再利用店內平板登入會員系統，輸入高達100萬元消費金額，依每消費100元累積1點計算，瞬間獲得1萬點，之後又陸續分別登錄10萬元與2萬元消費紀錄，再加上活動點數，共累積1萬2200點。

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洪男離職後先以3800點兌換100份指定餐點，接著前往成功牛排台中清水店用餐，利用點數兌換炸物與套餐附餐，折抵720元消費，店員發現其會員帳號點數高得離譜，立即向幹部反映報案，洪男辯稱點數是同事轉贈，不知道帳號內究竟有多少點數，也不知道來源有問題，然洪男同事否認曾贈送點數，店方也證稱公司規定不得轉讓會員點數，即使特殊處理也必須逐筆操作，根本不可能出現如此鉅額點數轉移。

法官指出，洪男身為員工，本就熟悉平板操作及會員點數累積機制，聲稱完全不知情與常理不符，認洪男利用工作設備獲取不法利益，已構成無故變更電磁紀錄及詐欺得利罪，一審從重依無故變更電磁紀錄罪判刑4月，二審認定事證明確，駁回上訴，維持原判。

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