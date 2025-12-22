連鎖牛排店「一次關掉2分店」！北部據點全沒了 老饕哭：回訪好多次

生活中心／朱祖儀報導

牛室炙燒牛排主打平價牛排及自助吧。（圖／翻攝自官方臉書）

連鎖牛排餐廳「牛室炙燒牛排」，不僅提供平價牛排，還有豐富的自助吧，吸引許多YouTuber前往拍攝。不過林口長庚店及板橋府中店紛紛在21日宣布結束營業，消息曝光後，不少饕客感到不捨，「怎麼這麼突然？」

牛室炙燒牛排2018年從台中起家，招牌是平價牛排以及食材豐富的自助吧，是不少民眾想要飽餐一頓的好選擇。就連百萬YouTuber Joeman也曾前往拍攝，將其選為「329元平價吃到飽」的代表。

不過板橋府中店及林口長庚店接連在21日宣布「光榮結業」，很感謝曾蒞臨的顧客，「因為有你們，這段時光格外珍貴，我們將這份用心與回憶妥善收藏，暫時告一段落並非道別，有朝一日與您再會，誠摯感謝您的支持與陪伴。」

牛室炙燒牛排一次關2間店。（圖／翻攝自官方臉書）

許多饕客看到結束營業的消息，紛紛表示「林口店及府中店同時在12/21結束營業…這是怎麼了？」、「還在講聖誕節要去吃，怎麼會？」、「今天突然想吃，吃完後才發現竟然是最後一天營業！太驚嚇了」、「為什麼這麼突然…我都還沒來得及買到豬豬，府中回憶再減一，心碎」、「很驚訝，已回訪吃好幾輪，有開新店希望能公告一下。」

