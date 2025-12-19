連鎖生活百貨39元漱口杯 民眾「一捏就碎」 賣場：陸續下架

連鎖生活百貨賣場39元漱口杯，一捏就碎。（圖／翻攝自 xx_su1208 Threads）

一名新竹縣民眾於18日到新豐一間連鎖生活百貨賣場購買漱口杯，卻遇到令人震驚的情況。這位消費者花了39元買了一個漱口杯，回家後輕輕一握，杯身竟立即碎成多塊。這個標示製造日期為2022年、保存期限長達10年的漱口杯，原本應可使用至2032年，卻出現嚴重的品質問題。事件引發其他消費者關注，紛紛質疑該商品的材質與製作工藝存在明顯缺陷，賣場已緊急採取下架行動並承諾加強品管。

這位民眾原本打算外出郊遊，特地購買了這個漱口杯，卻在拿出商品檢視時發現杯子異常脆化碎裂。許多看到這一幕的民眾都感到相當驚訝，有人表示「很差啦，這個材質怎麼這樣做」，指出「品質一定有問題啦，它做得太薄太脆了」。更有民眾分析，一般小麥與玉米製作的杯子雖有自動分解功能，但保質期應有10年，而這個杯子剛買就碎，顯然質量有嚴重問題。

記者實際前往賣場查看，發現架上陳列著好幾排漱口杯，價格從百元以上到相對平價的都有。記者購買了一個相同款式的漱口杯進行測試，雙手用力壓了數下，甚至換面重壓，杯子都沒有碎裂，壓下去的部分還會彈回原狀。

針對消費者遇到的異常情況，賣場解釋，雖然杯子材質是塑料，但其組成成分含有小麥桔梗，商品較薄，可能因此出現脆化狀況。賣場隨後也發表聲明，表示已注意到相關商品的問題，並在第一時間啟動內部檢視，於19日陸續將商品下架，同時檢討相關品管與上架流程。

賣場強調絕對重視商品品質與消費者信任，未來會加強供應商管理與內部查核機制，避免類似情況再次發生。雖然這個一碰就碎的杯子只要39元，但品質不應因價格低廉而打折扣。

