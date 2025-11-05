連鎖米粉湯宣傳片「玩偷拍哏」 網怒：噁心、抵制

連鎖米粉湯宣傳片「玩偷拍哏」，遭網友炎上怒批「噁心、抵制」。（圖／當事店家影片）

傳承三代的連鎖米粉店，在雙北地區開了7家分店，創辦人經常在社群拍短影片行銷，不過近日因為以「偷拍女性裙底」作為影片開場，遭到許多網友抵制，甚至被加入Google map的「女生們注意」清單裡；而店家立刻下架影片，對於選材不當緊急道歉滅火，也指出影片中的女同事，為自願參與，事前都有充分溝通並獲得同意。

台灣一家傳承三代的連鎖米粉店近日因行銷手法不當引發爭議。該店家在雙北地區擁有7家分店，為了宣傳新開的雞湯麵店，拍攝了一支以「偷拍女性裙底」為開場的短影片，結果遭到網友強烈抵制，甚至被列入Google地圖的「女生們注意」清單中。店家已緊急下架問題影片並發表道歉聲明，同時澄清影片中的女同事是自願參與拍攝，事前已充分溝通並獲得同意。

這家標榜台灣米粉湯第一品牌的連鎖店，雖然在市場上擁有良好聲譽，但這次的行銷短片卻因尺度拿捏不當而引發公憤。影片中，一名男子緊跟著前方穿短裙的女子，手機刻意放在裙底下的畫面，雖然並非真實偷拍，但以此類犯法行為作為行銷手法博取眼球，被許多網友批評為「噁心」。

連鎖米粉湯業者火速下架影片，急道歉表示事前有跟女同事溝通，全程皆為自願拍攝。（圖／當事店家）

事件曝光後，該連鎖店的所有7家分店都被加入Google地圖的「女生們注意」清單中。這家價格平易近人的老字號米粉湯店，因為不當的行銷手法，一夕之間成為民眾抵制的對象。有民眾表示，店家如果用譁眾取寵或具爭議性的方式進行行銷，就必須為此負責。面對輿論壓力，店家迅速採取行動，除了立即下架問題影片外，還發布道歉聲明，承諾未來在內容企劃與拍攝上會更加謹慎，尊重每位觀眾的感受。店家也特別澄清，影片中出現的同事事前已充分溝通並獲得同意，拍攝全程都是自願參與的。

對於店家的道歉，民眾反應不一。有人認為既然影片是事先安排好的，抵制也沒有意義；但也有民眾表示，從社會觀感的角度來看，這樣的行銷手法確實不太妥當。還有民眾強調，消費者的每一分錢都在形塑未來的社會，他們會因為店家支持的理念或價值而選擇消費的地方。以創新短影片作為行銷手法原本是吸引顧客的好策略，但若選材不當，不僅無法為品牌加分，反而可能損害商家辛苦建立的聲譽。這家米粉店的緊急道歉是希望能夠亡羊補牢，挽回消費者的信任。

