連鎖美妝店電梯故障卡25分鐘 店員不通報119惹議

台中逢甲一間知名的連鎖美妝店傳出電梯受困，有民眾困在電梯內長達25分鐘，店員先嘗試徒手開電梯門，但沒能成功，後來又打給店長，不得已最後才通知消防隊前來，順利將民眾解救脫困，雖然人沒事，但質疑店員的危機處理方式有問題。

美妝店內員工全部圍在電梯外，民眾打視訊跟電梯內的朋友通話，因為電梯門打不開，人受困在裡面。

電梯受困女子：「店員表示要先打電話給店長，所以又過了十分鐘，因為店長的電話打不通，他們後來才打電話給消防員，我總共在裡面待了25分鐘。」

受困電梯裡面25分鐘，好不容易等到消防隊來，終於把門打開，人順利脫困，但她們把過程PO上網，質疑店家危機處理有問題。

非當事民眾：「店員想太少了，但當下會覺得說，蛤怎麼是叫店長，不能叫消防隊嗎。」

事發地點是在台中逢甲商圈內知名連鎖美妝店，有民眾搭電梯要從二樓到一樓時受困在電梯內，結果店員當下試圖要徒手打開電梯門，後來又打給店長，被他們質疑難道不是應該聯絡消防隊嗎，PO文也引發大批網友討論，有人質疑受困還想自己硬扳電梯門，真的不要亂來，也有人疑惑第一時間打電話給店長是要幹嘛，按理說店家一定有配合的電梯廠商，應該先聯絡專業維修廠才對。

附近民眾：「我覺得店員要通知一下，然後店員他們要通知消防隊來趕快，就近來解決，你再聯絡店長，店長又聯絡不上，這之間你看延誤多久時間。」

對此業者發聲明回應，店長當下其實有接到電話就趕快聯繫電梯廠商，只是廠商距離較遠，沒辦法立即到現場，才緊急通報消防隊，澄清電梯都有例行性保養維修，目前電梯已暫停使用，將由廠商再確認故障原因，也會加強員工對危急狀況的訓練，消防單位也呼籲民眾，在電梯內受困千萬要遵守3不1快守則，不要慌張、不可開門、不會窒息，快點求救，千萬不可強行開啟電梯門，以免發生墜落或受傷的危險。

