連鎖義式餐廳用餐 客吃麵驚見「生鏽發黑螺絲」

吃義大利麵到一半，發現咬到長度約1公分的螺絲。（示意圖／Pexels）





有民眾到新竹巨城一間知名義式餐廳用餐，吃義大利麵到一半，發現咬到長度約1公分的螺絲，上面甚至已經發黑、生鏽。當下民眾不敢再吃，和業者反映後，對方也馬上致歉。業者也承諾已經啟動內部調查，確認螺絲釘到底是從哪來。

熱騰騰的麵條放上牛肉漢堡排，再削爆量起司絲，香噴噴的義大利麵就出爐了。這間知名義式餐廳獨特料理吸引不少饕客，不過現在有民眾吃麵吃出一肚子氣。

細細長長的螺絲釘整個都生鏽發黑，民眾翁先生怎麼也沒想到，才剛用餐到一半，螺絲釘也跟著吃進嘴裡。翁先生：「邊吃邊追劇，然後就是忽然就覺得咬到很硬的東西，把它拿開來，才發現是一個螺絲，甚至是生鏽非常嚴重的螺絲。」

廣告 廣告

昨（14）日中午翁先生和朋友前往新竹巨城裡知名義式餐廳用餐，兩人都點了青醬義大利麵。用餐到一半，翁先生發現咬到硬硬的東西，吐出來才發現竟是生鏽螺絲，長度大約1公分。

翁先生：「餐飲業或多或少，可能以前有遇過有頭髮或什麼，我覺得相對都還好，但是這一次是遇到生鏽的螺絲。當下是滿驚嚇的，因為它那個螺絲是生鏽很嚴重那種，就覺得很可怕。」

尤其這間餐廳融合義大利與日本料理，「東京風義式料理」以新鮮手工麵條為特色，在台灣更超過5間分店。翁先生：「而且我曾經是給他5顆星好評，卻遇到這樣子的狀況，我覺得永遠都不太敢再過去了。」

對此當事業者發出聲明，當下已向客人致歉並未收取餐費，內部也啟動調查，包含食材流程設備檢查，確認異物來源，會再加強防護措施，避免再發生類似情形。

更多東森新聞報導

高雄竊賊偷車 持螺絲起子反抗仍被逮

為挨打學生報仇？醉男持螺絲起子 威脅桃客司機

美國瘋保母「全裸」殺人！83歲爺探視3歲孫 卻慘死地下室

