連鎖義式餐廳破產3次！全盛時期曾破百家 9成全倒了

美國知名義式餐廳連鎖Bertucci's，曾以獨特的窯烤披薩與正宗義式餐點，提供消費者高階用餐體驗，在1981年於麻薩諸塞州開創先河，迅速在美國東岸擴張至百餘家分店，如今卻面臨嚴峻挑戰，在7年內3度聲請美國破產法第十一章保護，僅剩12家分店。

根據《yahoo finance》報導，Bertucci's Restaurants LLC已向美國佛羅里達中區破產法院提交一份聲明，內容提及擺脫破產保護的重組計畫概要，並將業務模式專注於休閒快餐店（fast-casual dining），內容長達28頁，部分債權人也將獲得償還。公司在提交文件中堅稱，相比於被迫進行清算，重組計畫能為債權人帶來更好的償還結果，否則無擔保債權人恐將一無所獲。至於品牌最終生存，將取決於法院是否批准轉型計畫。

Bertucci's破產保護歷程回顧

Bertucci's的衰落軌跡快速而曲折，連鎖店2018年4月15日首次聲請破產保護，關閉了15家分店，當時對供應商欠款約900萬美元，對金融機構欠款約1.1億美元。同年6月被知名集團Earl Enterprises以約2000萬美元收購。儘管如此，2019年Bertucci's的年銷售額仍達約1.2億美元。

不過隨著疫情、通膨、成本上漲及銷售下滑等多重因素，導致餐廳於2022年12月第二次聲請破產保護，並關閉了多間表現不佳的分店以縮減規模。到了今年4月24日，Bertucci's在七年內第三度聲請破產保護。

作為2025年重組計畫的一部分，公司推出了全新的「Pronto」休閒快餐店，計畫透過重新談判租賃合約、削減營運成本，並專注於現有的高效能正餐分店以及新推出的休閒快餐模式，盼能東山再起。而Bertucci's目前僅存9家分店，分別位於麻州、德拉瓦州、賓夕法尼亞州和維吉尼亞州各一家，總店數已縮減近九成。

公司將復甦的希望寄託於新創的Pronto快休閒品牌，提供早餐、三明治和單片披薩等快速餐點，同時保留了Bertucci's的招牌披薩。不過分析師對此策略持謹慎態度，過去有多家正餐連鎖店嘗試轉型快休閒模式但未能成功。Bertucci's自身也曾於2012年推出針對千禧世代的副牌「2ovens」，最終也未能站穩腳跟。

近年來，由於超市、生活百貨價格上漲速度慢於餐廳餐費，自2020年中以來，生活百貨成本飆升19%，而餐廳價格則躍升近24%，這促使許多美國人重新調整消費習慣，傾向於在家烹飪，並增加對高品質生活百貨的支出。

