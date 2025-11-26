連鎖肉包店「同品牌分店不同價」 業者揭密：原物料成本各店不同

肉包定價隨原物料價格浮動。（圖／TVBS）

萬物齊漲時代，新北市一間連鎖肉包店公告將單價從20元調降至19元，並推出買10送2的優惠，引起民眾熱烈討論。然而消費者發現，同品牌不同分店的價格竟然不一致，從16元到19元不等，買10送的數量也有差異。業者解釋，總公司並未強制統一價格，而是讓加盟主依據原物料成本、房租等因素自行訂價，形成同一品牌但價格不一的現象。

這間連鎖肉包店在雙北及桃園地區擁有多間分店，製作過程講究，從麵皮包入一大匙肉餡、捏出摺痕，到煎鍋上油、加水蓋鍋煎烤約二十分鐘，最後撒上黑芝麻出爐，每一步驟都很細心。當新北蘆洲分店在社群平台宣布降價消息後，許多民眾紛紛讚揚老闆「佛心」，但有顧客發現其他分店的價格和優惠方案不同，有的一顆賣16元還買10送3，有的則是18元或19元不等。一位肉包店業者表示，店家原本售價15元，現在已調漲至16元。他進一步解釋，總公司雖然一開始有制定固定價格，但後來並不會嚴格管控各店的定價。他分析道，若以15元賣一顆並買15送2的方案計算，平均每顆約12.5元；若以16元賣一顆並買10送3的方案，平均每顆約12.3元，兩者差異不大。

其他肉包店業者表示會以量制價或推出優惠方案，避免價格過高。（圖／TVBS）

其他肉包店業者也指出，原物料市場價格經常浮動，例如當蔥價上漲時，肉包價格也會隨之調整。為了避免價格過高導致銷量下滑，許多店家採取以量制價的策略，或推出各種促銷方案吸引顧客。在物價持續上漲的年代，外食費用也一路飆升，想用銅板價格吃飽一餐變得越來越困難，讓消費者不得不更精打細算地守護荷包。

