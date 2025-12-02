連鎖茶飲爆食安「清潔劑混茶水」！醫示警喝飲料：3招防雷原則





台灣知名連鎖茶飲驚爆嚴重食安狀況！新進員工竟將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用喉嚨灼傷緊急送醫，台中市食安處表示，業者行為已違反《食品安全衛生管理法》，已令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練。此次事件也敲響餐飲業、手搖飲的食安警鐘，醫師則對此提醒，喝飲料「3招防雷原則」，希望大家能喝得安心與健康。

喝飲料「2大風險」

北市聯醫中興院區內科醫師姜冠宇針對此事警告，這類腐蝕性傷害嚴重的話，甚至可能需要進行「食道重建手術」（手術相當複雜，有時長達8小時）！

胸腔暨重症專科醫師黃軒則透過粉專警示，喝飲料2大風險包括「可能誤喝清潔（店家沒有嚴格區分擺放位置）」、「需注意細菌汙染問題（腸桿菌、大腸桿菌等）」，提醒大家「喝飲料不是百分之百安全，衛生管理只要一步做錯，就可能造成傷害」。

喝飲料「3招防雷原則」

黃軒醫師指出，食品安全稽查也發現多家飲料店的飲品被驗出「腸桿菌科超標」，代表日常製作飲料流程或器具，皆可能遭到污染，同時進一步提醒「喝飲料，看起來小事，其實是大事」，提供「喝飲料3招防雷原則」，希望守護大家的健康：



1. 有異常立即停喝：

若喝到「化學味、苦澀味、刺痛、辣喉」等異常感受，馬上停止飲用，保留杯子與收據，必要時就醫。



2. 選擇衛生狀況良好的店家：

觀察店員是否「 戴手套 」

「環境」是否乾淨

「煮茶器具」是否整潔

飲品是否「現做」。

3 . 飲料不要放太久：

尤其奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議「兩小時」內喝完。

只要是入口的飲食，希望大家真的需要提高警覺，有異狀就不要再勉強下肚，才能喝得安心與健康。

