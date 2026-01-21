連鎖親子樂園「貝兒絲」倒閉 業者扣減退費額遭法院打臉

新北市議員黃淑君去年底邀集法制局、經發局及城鄉局召開協調會。（黃淑君提供）

連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」板橋館於114年9月熄燈，業者自行扣減退費金額，眾多家長求償無門，與業者訴訟。經新北地方法院板橋簡易庭判決，業者應退還消費者未使用的全額儲值金，不應扣除贈品或重新計算優惠差額。新北市議員黃淑君去年12月邀集相關單位召開協調會，要求市府於今年1月16日前完成受害者造冊，相關作業已完成，將協助消費者求償。法制局表示，已發文給經濟部及消保會，要求修正法令規定，從制度面補破網，避免未來再有類似事件發生。

「貝兒絲樂園」自民國113年底起全台各分館陸續關閉，最後的板橋與台中館也於114年9月熄燈。

黃淑君指出，業者以「需扣除贈品價值」、「回溯以原價計算已使用次數」及高額「手續費」為由，大幅扣減退費金額，導致消費者儲值上萬元僅能拿回微薄殘值。然而法院判決業者應退還消費者未使用的全額儲值金，這份判決證明業者單方面制定的嚴苛退費標準在法律上站不住腳，將成為後續協助消費者求償的有力依據。

黃淑君去年底邀集法制局、經發局及城鄉局召開協調會，討論協助個案求償，法制局在協調會中表示，已發文中央要求修正法令規定；針對此案現已有小額訴訟的方式，並且完成勝訴，將提供小額訴訟的範例予消費者。經發局於會中確認，雖然該公司已將登記變更至台北市，但新北市府承諾將持續追蹤，絕不讓業者規避責任。

黃淑君呼籲，已完成造冊的消費者請密切留意市府後續的掛號公文或通知；若有任何尚未收到退款或未及參與造冊的受害消費者，歡迎隨時聯繫服務處或新北法制局尋求協助。

