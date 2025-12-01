民視新聞／綜合報導

根據統計台灣一年吃掉73-84億顆蛋，為了讓消費者吃到健康的雞蛋，有賣場業者花了八年時間，宣布台北市各門市停止販售籠飼雞蛋，預計在2026年10月推廣到全台各門市，今天更是請來紙風車劇團上演歌舞劇。

紙風車劇團震撼開場，象徵下蛋的母雞終於獲得自由，這是連鎖賣場宣告，即日起在台北各據點，只販售非籠飼雞蛋，業者深入台灣養雞場，用實際行動支持非籠飼的養雞場，協助蛋農改善飼養環境，用一場寧靜革命，帶動台灣食品供應鏈永續轉型，業者串聯小農和大品牌，翻轉台灣蛋雞產業，更宣示要在2026年10月，達到全台各門市100%都是非籠飼雞蛋的承諾。

原文出處：連鎖賣場宣布北市門市停售籠飼蛋 聯手劇場演歌舞劇

