連鎖迴轉壽司菜單全改版！增5段新盤價 最低30元

台北市 / 綜合報導

連鎖迴轉壽司品牌藏壽司，宣布從5日開始，菜單全面改版！本來只有40、80元兩種盤價，一口氣再增加5種，等於之後有7段式盤價，提供給消費者更多元選擇。事實上，像是壽司郎也在去(2025)年底菜單改版，爭鮮則是維持大部分商品，在30-60元區間；專家指出，當品牌祭出更精準定價的策略，很明顯目標是要擴大整體客群。

想吃炸物吃海鮮生魚片，幾十種品項任君挑選，連鎖迴轉壽司品牌，往往以豐富品項吸引顧客，現在就連「價位」也要多元化，拿盤子，以藏壽司舉例過往這樣一盤，大多只有40與80元兩種價位。不過如今品牌宣布從2月5日開始，啟動史上最大的菜單改版，新增了30、50、60、90、100元，這5種價位再加上原本的，一共是7段式盤價，但業者提到40與80元，依舊是菜單主力占比最高。

民眾說：「如果100元的話，就感覺可以吃到比較好的嘛，確實價位如果變得比較多選擇的話，應該是比較好，沒差吧，通常都還好，不太會記(價位)。」囊括最低30元的盤價，似乎也在宣告，要正面迎戰其他品牌。

像是壽司郎也在去年底，啟動菜單改版新增3種價位，由低到高分別推出雞肉，鮭魚鯛魚一系列餐點，至於爭鮮絕大部分品項，則是維持在30元到60元區間，少數餐點升級也出現，一盤來到三位數的價格。

餐飲趨勢專欄作家劉人豪說：「它現在把所有最低價的壽司，創意小點啦，或者一些捲壽司類的產品，來做到了30元，那也滿足了更多不同的客群，更甚者的話，它其實是針對台灣，本來在地非常知名的爭鮮，這樣的定價策略，來去做一個精準的打擊。」

專家認為更精準的定價策略，讓消費者能有「抗通膨」的心理感受，有助於擴大整體客群，只是成效如何似乎還是得看顧客口味與個人喜好。

