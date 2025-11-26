連鎖酒店積欠裝潢款遭撒冥紙丟雞蛋討債 警逮5惡煞送辦
記者莊淇鈞／新北報導
台北市大同區某家提供觀光客住宿的連鎖酒店，疑因積欠廠商裝潢款項8百萬元，從今年（2025年）8月起多次遭不知男女前往該店及其分店，在酒店大廳不斷咆哮，甚至還在酒店撒冥紙、擲雞蛋等行為，還拿大聲公咆哮「欠債還錢」。警方經過2個月的蒐證偵辦，本月（11月）13日持拘票將潘姓主嫌等5人全數逮回，全案訊後依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。
據了解，北市這家連鎖酒店經營權多次易手，目前由前任老闆的妻子負責經營，其餘連鎖店面則交由親戚接管。因為這家酒店之前積欠設計公司裝潢工程款7百多萬，設計公司認為加上稅金達8百萬元，雙方曾經透過士林地院進行協調，甚至還當時酒店老闆還承諾負責償還，但始終卻沒有付款，甚至還將酒店經營權轉給前妻經營，讓設計公司感到不滿，只好找來平日配合的工人幫忙出面催討。
潘姓男子找來李、周等2名男子，並帶著陳姓女子等人，從今年8月19日起，陸續前往位在南京西路的酒店樓下站崗。潘姓男子向店員表明負責人積欠債務，見店員無法處理，眾人便開始變本加厲。他們每週派出2至5人，不僅在門口張貼恐嚇紙條，更肆無忌憚地朝店內撒滿冥紙、丟擲雞蛋，甚至拿著大聲公指名道姓，高聲嗆喊「欠債還錢」，行徑相當囂張。潘姓男子等人見負責人避不見面，10月間更前往其他分店依樣畫葫蘆進行騷擾，導致店家生意大受影響，不堪其擾之下，立刻向所屬的轄區警方報案，警方獲報後立刻展開追查。
警方調閱周邊監視器畫面比對，鎖定潘男等人身分。這個月13日持拘票兵分多路，分別在潘姓男子等5人帶回偵辦。潘男等人到案後避重就輕，聲稱自己無業，也未清楚交代受誰指使討債，經警詢後依照組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦，警方強調將持續追查幕後主使者，徹底瓦解該暴力討債集團。
