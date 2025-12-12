連鎖飲料店主涉虐柯基犬 北市動保處救援送醫 通知到案說明

台北市動物保護處今天表示，獲報某連鎖飲料店店主疑虐待家中飼養的15歲柯基犬，持清潔用具揮打犬隻等，並在社群平台發布影像，動保處昨天派員緊急帶離犬隻、安置於寵物旅館，今天送往動物醫院診斷是否受傷。初判飼主涉違反動保法，已通知到案說明，進一步釐清案情。

北市某飼主涉虐待自家15歲柯基犬，並把影像貼在社群平台，動物保護處獲報後，派員帶離柯基犬安置，並把犬隻送至動物醫院檢查是否受傷，初判飼主涉違反動物保護法，將通知到案說明釐清案情。（圖／動保處提供）

台北市動物保護處新聞資料表示，凌晨獲報社群網路流傳某連鎖飲料店主疑虐待柯基犬影片，啟動受理動物虐待案處理流程，依台北市動物保護自治條例，帶走柯基犬並緊急安置。

動保處指出，民眾在社群網站發現有人發布疑似虐犬影像，影片中飼主以激烈言語喝斥，拋擲衛生紙捲、持清潔用具揮擊柯基犬，造成犬隻極度恐懼，畏縮在角落發抖。

動保處說，經查行為人是某連鎖飲料店加盟店主，也是疑似受虐柯基犬的飼主。事件發生後，動保處昨天先派員緊急帶離犬隻，並安置於寵物旅館。

動保處表示，為確保犬隻安全及確認是否受傷，今天派員至寵物旅館把柯基犬帶至動物醫院全身檢查。依動物保護法第5條第2項規定，飼主對管領動物應避免受騷擾、虐待、傷害，違者可依同法第30條規定查處，最重可處新台幣7萬5000元罰鍰。

據了解，這隻柯基犬已15歲、年紀較大，目前身體出現些微狀況，動保處已通知飼主到案說明，進一步釐清案發原因。

動保處表示，對於虐待動物絕對秉持零容忍態度，且動保法針對虐待、傷害動物行為人已有明確規範，民眾若發現疑似違法虐待動物行為，可撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，獲報後將派員查察依法處置，維護動物權益。

