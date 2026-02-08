連鎖餐廳廚師「店內脫衣頭朝下跳油鍋」傷重亡 顧客目睹崩潰狂尖叫

美國賓夕法尼亞州一家連鎖餐廳日前發生震驚社區的死亡事件，一名男性廚師在店內疑似自殘，送醫後因傷勢過重不治。（示意圖／翻攝自pixabay）

美國賓夕法尼亞州一家連鎖餐廳日前發生震驚社區的死亡事件，一名男性廚師在店內疑似自殘，送醫後因傷勢過重不治。警方目前將此案定性為「輕生事件」，並未公布死者身分。

根據外媒報導，事件發生於1月30日下午約4時。當地警方與急救單位接獲報案電話後趕抵現場。據消防與急救部門的無線電錄音內容，調度員當時表示現場情況混亂，「很多人在尖叫，好像有燒傷的受害者」，隨後補充指出，一名男性頭部朝下跌入油炸設備中。

警方表示，該名廚師當時在餐廳內脫去衣物，並試圖傷害自己。多名同事與至少一名顧客曾試圖上前阻止，過程中一名女性員工受到輕微燒傷，隨後接受治療。

男廚師被緊急送往當地醫院救治，但最終仍因嚴重燒傷不幸身亡。賓州州警發言人勞倫·萊舍警官回應媒體詢問時表示，出於對死者及家屬的尊重，不會公開更多細節，以避免其身分被辨識。

事發後，該家餐廳暫停營業數日，目前已重新開業。餐廳業者在簡短聲明中指出，基於隱私規定，無法對事件發表進一步評論，相關單位仍持續釐清案情細節。



