連鎖餐廳點22「總部破產」 員工拿嘸薪：做白工
連鎖港式餐廳「點22」近期因資金週轉不佳宣布破產清算，導致六間直營店全面歇業，使多名員工面臨欠薪困境。公司負責人表示正在進行財務清算，承諾雖會延遲但一定會支付員工薪資。新北市勞動檢查處已針對延遲發放薪資的違法情事對一間直營店和四間加盟店裁罰共12萬元，並將再次派員實施勞動檢查。受影響的前員工擔心兩個月的薪水可能拿不到，只能透過勞工局尋求協助。
連鎖港式餐廳「點22」10月中旬遭爆分店欠薪，如今面臨公司倒閉的窘境。一位剛於9月1日入職的A小姐表示，她原本滿心期待在10月10日領到薪水，卻遭公司一拖再拖，月底更因縮減人力被資遣，讓她非常擔心兩個月的薪水可能拿不到。A小姐透露，她需要分擔家裡開銷還要繳學貸，現在只能向勞工局求助，但對於能否拿到薪水感到不確定。
據了解，「點22」在雙北、桃竹苗、台南、高雄及越南共有22間分店，此次受影響的六間直營店已經閉店進行優化。A小姐估計，全部受影響的員工可能超過50人。公司負責人坦言，由於資金周轉不佳面臨倒閉，公司已經破產正在進行財務清算。負責人表示，後續會與所有員工協商，雖然會慢一些，但會把員工的薪水全部給付完畢。他也提到，未來會接洽將直營店轉手經營。
值得注意的是，「點22」的加盟店財務獨立，不受總部倒閉影響。其中一間加盟店員工表示，他們都有按時領到薪水，對此並不擔心。新北市勞動檢查處專門委員張享琦表示，10月中已接獲多起延遲發放薪資的違法情事，對一間直營和四間加盟店裁罰總共12萬元。張享琦強調，近期勞檢處將派員對直營店再次實施勞動檢查，如仍有延遲發薪違法情事，將依法加重處罰。
行銷專家王福闓分析，在一定的商圈當中經營直營店和加盟店時，通常會盡量避免所謂的網內互打或自我競爭。「點22」在三重蘆洲、新莊板橋都有兩間以上的分店，恐怕也是直營店與加盟店的發展沒有取得平衡的原因之一。儘管如此，業者強調，公司雖然倒閉但品牌不會就此消失，仍會努力重整，同時承諾該給的薪水一定會給。
