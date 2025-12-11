連鎖餐廳「點22」遭控欠薪！30餘名員工「無錢過年」 新北勞工局已裁罰24萬

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

知名連鎖港式餐廳「點22」因積欠工資，近30餘名員工今(11)日上午在新北產業總工會號召會員工會聲援下，前往新北市政府南大門陳情。勞工局勞資關係科長蕭慧敏代表接下陳情書，表示已陸續接獲申訴，發現直營店及加盟分店普遍有延遲發放工資、未依規定計給勞工加班費及特別休假，已開出8張罰單，共計24萬元罰鍰，後續還將針對積欠資遣費進行裁罰。

新北勞工局表示，「點22」因資金調度困難，在10月底告知員工公司已破產，包括8至10月份薪水、資遣費及6%退休金都未給付，推算積欠數額達近千萬。經了解，「點22」至今未辦理歇業登記，仍有4個分店(新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店及三重正義店)還在營業，卻持續積欠薪資，造成勞工無從向勞保局申辦積欠工資墊償，新北產總榮譽理事長洪清福甚至要求衛生局、稅捐處應該前往還在營業的據點進行查核，瞭解供應商品質是否安全，同時對現金流進行監管，不使積欠薪資的惡雇主持續逍遙法外。

蕭慧敏表示，「點22」多家直營店及合作分店經查核仍有未給付加班費、特別休假等違規情事，已開立8張罰單、總計24萬元。業者至今未辦理歇業登記，卻積欠勞工薪資、資遣費與退休金。

新北勞工局則嚴正譴責雇主惡意欠薪，要求業者應主動面對，若屆期仍不履行，將針對積欠資遣費等依法加重處罰；勞工後續若提起訴訟(含假扣押)爭取權益，勞工局會全力支持，並提供律師費及裁判費等涉訟權益補助，協助勞工維權。如有構成大量解僱勞工保護法第12條限制出境要件，將盡速報請勞動部認定，以禁止公司負責人出國以謀求解決。

新北勞工局也提醒，倘若勞工申領失業給付，卻無法取得非自願離職證明，勞工可盡速向勞工局申請勞資爭議調解，將協助釐清認定非自願離職身分，以利向勞保局申請失業給付。另外，新北市各就業服務站也可提供職涯輔導及就業媒合，幫助勞工快速轉職。

